تكنولوجيا: ARM تعلن رسمياً عن الجيل الجديد من معمارية ARMv9

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ARM عن الجيل الجديد من معمارية ARMv9 التي تستهدف التركيز بشكل خاص على دعم معايير الحماية، وتقنية الذكاء الإصطناعي.

كانت شركة ARM قد كشفت عن معمارية ARMv8 خلال عام 2011، حيث انطلقت المعمارية من التركيز على 32بت إلى التركيز على 64 بت، ولقد إرتفع عدد الأجهزة المميزة بمعمارية ARMv8 إلى أكثر من 100 مليار جهاز.

أيضاً تهدف شركة ARM إلى الوصول إلى عدد أكبر من الأجهزة بمعماري ARMv9 الجديدة، التي تدعم ما يصل إلى 300 مليار شريحة خلال الفترة القادمة.

ومن المقرر أن يتم التركيز بشكل خاص في المعمارية الجديدة على الحماية، وتقنية التعلم الآلي، ومعالج vector، حيث يقدم هذا الإصدار معمارية الحوسبة CCA التي تعمل على حماية التعليمات البرمجية، والبيانات من البرامج التي تتمتع بإمتيازات.

أيضاً ابتكرت كلاً من ARM وFujitsu تقنية SVE لدعم جهاز الحاسب العملاق Fugaku، وتأتي معمارية ARMv9 الجديدة بالترقية الجديدة لهذه التقنية SVE2 التي ستمتد في وحدة المعالجة، وكرت الشاشة، وأيضاً NPU، ومن المقرر أن تدعم SVE2 عملية التعلم الآلي وعمليات تتراوح بين 128 بت إلى 2048 بت.

ولقد صممت ARM اثنان من الأجيال الأولى من الأنوية المميزة بمعمارية ARMv9 بالفعل، ومن المتوقع أن تدعم المعمارية الجديدة الآداء في أنوية Cortex بنسبة 30%.

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