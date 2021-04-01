شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Epic Games تقدم شكوى جديدة ضد "أبل" فى بريطانيا .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة Epic Games إنها تقدمت بشكوى إلى هيئة تنظيم المنافسة في بريطانيا لدعم تحقيقها في سلوك شركة أبل المانعة للمنافسة، وقالت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر إنها فتحت تحقيقًا في شركة Apple بعد شكاوى من أن شروط وأحكام صانع iPhone لمطوري التطبيقات كانت غير عادلة ومناهضة للمنافسة.

يذكر أنه فى وقت سابق رفضت محكمة الاستئناف فى المملكة المتحدة محاولة شركة Epic Games منشئ Fortnite لمقاضاة شركة أبل أمام المحكمة فى المملكة المتحدة بشأن قانون المنافسة، حيث تمت إزالة لعبة Fortnite من متاجر تطبيقات أبل وجوجل فى جميع أنحاء العالم بعد أن انتهكت القواعد المتعلقة بعمليات الشراء داخل التطبيق.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي)، أن شركة Epic Games سعت، بزعم أن القواعد غير عادلة، إلى الحصول على إذن بمقاضاة كل من عمالقة التكنولوجيا فى الولايات المتحدة فى المملكة المتحدة، لكن محكمة الاستئناف فى المملكة المتحدة منحت شركة Epic Games، التى تتخذ أيضًا من الولايات المتحدة مقراً لها، الإذن بمتابعة جوجل فقط.

وبينما قال القاضى إن المملكة المتحدة لم تكن المكان المناسب لخلاف Epic- أبل، لم يكن نفس الحكم عندما يتعلق الأمر بجوجل لأسباب قانونية معقدة.