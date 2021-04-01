شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أول طاقم من المدنيين على متن صاروخ "SpaceX" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الملياردير إيزاكمان الفائزين بالمقعدين الأخيرين في المهمة المكونة من أربعة أشخاص للفضاء، والتي سترسل مساعدة طبيب ومعلم ومحارب قديم في سلاح الجو الأمريكي إلى المدار في وقت لاحق من هذا العام بجانب الملياردير، فأعلنت Inspiration4، وهي أول مهمة فضائية مدنية بالكامل في العالم، عن الأشخاص الذين سينطلقون إلى المدار في وقت لاحق من هذا العام.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه من بين الركاب الجدد سيان بروكتور، مدرس جامعى في تيمبي بأريزونا ، وكريس سيمبروسكي، ضابط سابق في سلاح الجو من إيفريت بواشنطن.

سينضم الفائزين إلى الملياردير جاريد إيزاكمان، الذي اشترى الرحلة الفضائية، وهايلي أرسينو، مساعدة الطبيب في مستشفى سانت جود، التى تم الكشف عنها كفائزة في وقت سابق من هذا العام.

سيطير الفريق، الذي سيكون تحت قيادة إيزاكمان، على متن صاروخ SpaceX فالكون 9 في رحلة تاريخية إلى النجوم هذا الخريف.

ويعد إيزاكمان هو رئيس Shift4 Payments، وهي شركة لمعالجة بطاقات الائتمان في ولاية بنسلفانيا، والهدف من مبادرة السفر للفضاء هو جمع 200 مليون دولار لمستشفى سان جود للأطفال خلال السحب على المقاعد، والتي تأتى نصفها من جيب إيزاكمان نفسه.

سيتم إطلاق كبسولة دراجون في موعد لا يتجاوز منتصف سبتمبر، بهدف ارتفاع 335 ميلاً، وهو أعلى بمقدار 75 ميلاً من محطة الفضاء الدولية (ISS) وعلى مستوى تلسكوب هابل الفضائي.

سيقود إيزاكمان المركبة، وفي وقت الإعلان الأول قال إن ثلاثة من المقاعد ستطرح للجمهور، ولعل أرسينو، 29 عامًا، كانت الأولى التي تم اختيارها من الطاقم، وهى مساعدة طبيب بسانت جود، وستصبح أصغر أميركية في الفضاء وأول من يخوض الرحلة بأطراف اصطناعية، حيث كانت أيضا مريضة بالسرطان وهى طفلة وتلقت علاجها بالمستشفى.

قالت أرسينو في مقابلة سابقة بشأن الرحلة الفضائية: "معركتي مع السرطان هيأتني حقًا للسفر إلى الفضاء".