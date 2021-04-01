شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية توصيل لوحة مفاتيح بجهاز iPad بدلاً من شاشة اللمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تكون شاشات اللمس جيدة، ولكن في بعض الأحيان تريد فقط سهولة وراحة لوحة المفاتيح الفعلية، وبالنسبة لمستخدمي أبل، يعني ذلك عادةً استخدام Magic Keyboard مع جهاز iPad، وإليك ما عليك القيام به في خطوات، وفقا لما رصده موقع "business insider".

ويمكنك بسهولة توصيل Magic Keyboard عبر البلوتوث، بشرط تشغيلها وشحنها.

1. انتقل إلى إعدادات iPad من خلال الضغط على رمز الترس على شاشتك الرئيسية.

2. حدد "بلوتوث".

3. قم بتشغيل بلوتوث عن طريق تمرير الزر جهة اليمين، وتحويله إلى اللون الأخضر.

4. حدد Magic Keyboard في قسم "الأجهزة الأخرى" للاتصال.

إذا كانت لوحة المفاتيح مقترنة بالفعل بجهاز مختلف، فسيتعين عليك إلغاء إقرانها قبل أن تتمكن من بدء هذه العملية، ويمكنك قطع الاتصال عن طريق إيقاف تشغيل لوحة المفاتيح أو فصلها عن طريق قسم بلوتوث على جهاز iPad.

كما أنه بعد إقران الجهاز بالبلوتوث، ستتمكن من استخدام البلوتوث لتوصيل جهاز iPad بلوحة المفاتيح، لكن كن على علم بأن اتصالك سيكون جيدًا لحوالي 33 قدمًا فقط من مصدر البلوتوث، ولن ترى لوحة المفاتيح على الشاشة عند توصيل Magic Keyboard.