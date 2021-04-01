شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تشترى حصة فى UnitedMasters فى جولة تمويلية بـ50 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشتري شركة آبل حصة في UnitedMasters ، وتستثمر في شركة توزيع موسيقى تعمل على منح الفنانين السيطرة الكاملة على موسيقاهم وفقا لبلومبرج.

وجمعت يونايتد ماسترز 50 مليون دولار في جولتها التمويلية من السلسلة B ، حسبما قالت الشركة وقدرت قيمة الأعمال بـ 350 مليون دولار.

Alphabet Inc و Andreessen Horowitz ، اللتان استثمرتا في UnitedMasters في عام 2017 ، تشاركان أيضًا في الجولة.

أسس ستيف ستاوت المدير التنفيذي السابق لشركة التسجيلات، UnitedMasters قبل أربع سنوات، على أمل الاستفادة من النمو في قطاع الموسيقى المستقل - فنانين ليس لديهم شركة تسجيل تقليدية، توزع الشركة موسيقاها على جميع خدمات البث الرئيسية، مع أخذ رسوم بدلاً من السيطرة على ملكية الموسيقى الأساسية.

وسعت العديد من الشركات إلى تحقيق هذا الهدف، وحافظت العلامات حتى الآن على هيمنتها في أعمال التسجيلات، باستخدام كتالوجاتها ومواردها للاحتفاظ أو التوقيع على معظم الأعمال الرئيسية.

لكن رؤية ستاوت اجتذبت الآن الدعم من اثنتين من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، وكلاهما تدير خدمات البث.

وتعتبر مثل هذه الاستثمارات نادرة بالنسبة لشركة Apple، وهذا أمر غير معتاد نظرًا لأن UnitedMasters تهدف إلى الاستحواذ على أعمال من شركات الموسيقى الرئيسية الثلاث، وهي أهم شركاء تجاريين لخدمة الموسيقى المدفوعة من Apple.

قال المدير التنفيذي لخدمات Apple Eddy Cue في بيان: "يوفر Steve Stoute و UnitedMasters للمبدعين المزيد من الفرص للتقدم في حياتهم المهنية وإيصال موسيقاهم إلى العالم"، "تلعب مساهمات الفنانين المستقلين دورًا مهمًا في دفع النمو المستمر والنجاح في صناعة الموسيقى."

لقد عرف كل من Cue وستاوت بعضهما البعض لسنوات عديدة، حيث تدير الأخيرة وكالة إعلانات بالإضافة إلى UnitedMasters. قال في مقابلة: "أعرف أنهما ديفيد وجالوت، لكن الفنانين الذين وقعوا على إحدى العلامات التجارية الكبرى لا ينبغى أن يتمتعوا بميزة على الفنانين الذين يختارون الاستقلال".