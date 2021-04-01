شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعقد مؤتمرها للمطورين WWDC21 فى الفترة من 7 - 11 يونيو "أونلاين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أبل عن موعد مؤتمرها السنوى للمطورين (WWDC) لعام 2021، وتمامًا مثل العام الماضي، سيعقد حدث هذا العام أيضًا بشكل افتراضي، وسيبدأ فى 7 يونيو وسيستمر حتى 11 يونيو.

وبحسب موقع TOI الهندى، ففى الحدث الرئيسي، الذى سيعقد فى اليوم الأول، ستقدم أبل "رؤية فريدة" لما ستقدمه إلى iOS و iPadOS و macOS و tvOS و watchOS، وسيتعرف مستخدمو أبل على جميع الميزات الجديدة التى سيتم طرحها لاحقًا هذا العام مع iOS 15 و macOS 12 و watchOS 8 والمزيد.

وقالت سوزان بريسكوت، نائبة رئيس شركة أبل: "نحن نعمل على جعل WWDC21 الأكبر والأفضل لدينا حتى الآن، ويسعدنا أن نقدم لمطورى أبل أدوات جديدة لدعمهم أثناء إنشاء تطبيقات تغير الطريقة التى نعيش بها ونعمل ونلعب" علاقات المطورين فى جميع أنحاء العالم وتسويق المؤسسات والتعليم.

ويذكر أن WWDC عبارة عن منصة لمطورى الطلاب لعرض مهاراتهم فى الترميز، وتقبل أبل الآن الطلبات المقدمة لتحدى Swift Student، وهى فرصة لمطورى الطلاب لإظهار حبهم للترميز من خلال إنشاء ملعب Swift الخاص بهم.

وإلى جانب الكلمة الرئيسية، سيتضمن WWDC21 إعلانات من أحداث حالة الاتحاد، وجلسات عبر الإنترنت، ومختبرات 1: 1 للمطورين، وطرقًا جديدة للمطورين للتفاعل مع مهندسى ومصممى أبل، وقد طلبت أبل من المطورين تنزيل تطبيق أبل Developer حيث سيتم مشاركة المعلومات قبل ‌WWDC 2021‌.