مكالمات Google Meet غير المحدودة تستمر حتى يونيو

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة جوجل في We’re continuing unlimited #GoogleMeet calls (up to 24 hours) in the free version through June 2021 for Gmail accounts → https://t.co/fqBTmoNPBW pic.twitter.com/Ax0fmbRvqr — Google Workspace (@GoogleWorkspace) March 30, 2021 أنها لن تقدم حدًا أقصى للمكالمات لمدة 60 دقيقة لمستخدمي Google Meet مجانًا في نهاية شهر مارس، وبدلاً من ذلك، أصبح الموعد في 30 يونيو.

وحتى ذلك الحين، سيتمكن أي شخص يستخدم الإصدار المجاني من الخدمة من استضافة مكالمات تصل مدتها إلى 24 ساعة، التي تشير إليها جوجل على أنها غير محدودة.

ويشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تتراجع فيها جوجل عن إدخال حدود المكالمات منذ فتح الخدمة للمستخدمين المجانيين في شهر أبريل الماضي.

وكان من المقرر أن يدخل الحد الأقصى لمدة 60 دقيقة حيز التنفيذ في نهاية شهر سبتمبر، لكن تم تأجيل هذا الموعد النهائي لاحقًا إلى شهر مارس عندما أصبح من الواضح أن الكثير من الأشخاص لن يتمكنوا من الاحتفال بالعطلات شخصيًا.

ولم تذكر جوجل صراحة سبب تمديد موعدها النهائي هذه المرة، لكن من المحتمل أن يكون للقيود المستمرة ضد الوباء في جميع أنحاء العالم علاقة بها.

ومنذ بداية جائحة كورونا، كانت جوجل تدفع نحو استخدام Google Meet بسرعة، وذلك بالنظر إلى الطلب على مؤتمرات الفيديو للمؤسسات، كما جعلت الشركة Google Meet مجانيًا لحسابات جيميل الشخصية.

وقالت جوجل في شهر مارس الماضي: إن ميزات Hangouts المتميزة – في ذلك الوقت – ستكون مجانية لجميع عملاء G Suite بدلاً من تقييد بعض الإمكانات على المستويات الأعلى (المدفوعة).

ويتضمن ذلك اجتماعات تضم 250 شخصًا، والبث المباشر الداخلي، وحفظ تسجيلات المكالمات في Drive.

وعندما أصبح تطبيق Google Meet مجانيًا للمستخدمين العاديين وتم دمجه مع جيميل بعد شهر، قالت جوجل: إنها لن تفرض مهلة 60 دقيقة على المكالمات حتى 30 سبتمبر، ومن ثم تم تمديد هذا الموعد النهائي إلى 31 مارس 2021.

وتواصل جوجل الآن توفير المنصة بشكل مجاني لجميع المستخدمين حتى 30 يونيو، وتبعًا لهذا التغيير، لن يكون هناك أي انقطاع في كيفية إجراء مكالمات الفيديو للمستهلكين عبر منتجات جوجل.

وتساعد المهلة الجديدة الأصدقاء والعائلات في البقاء على اتصال أثناء الوباء، وذلك تبعًا إلى أن العديد من الأشخاص ما زالوا يواجهون عمليات إغلاق وصعوبات في التواصل مع بعضهم بعضًا.