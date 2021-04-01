Lilium تكشف عن طائرتها الكهربائية الجديدة

دبي - يزن راشد - أصبحت Lilium الألمانية أحدث شركة ناشئة في مجال الطيران الكهربائي يتم طرحها للاكتتاب العام من خلال الاندماج العكسي مع شركة استحواذ خاصة، أو SPAC.

وتندمج Lilium مع Qell Acquisition، وهي شركة SPAC أسسها المدير التنفيذي السابق لشركة جنرال موتورز (باري إنجل) Barry Engle.

وكجزء من الإعلان، كشفت Lilium النقاب عن طائرة كهربائية جديدة من سبعة مقاعد تقول: إنها تطلق كجزء من خدمة سيارات الأجرة الطائرة بين المدن في عام 2025.

وكان النموذج الأولي للشركة يحتوي في السابق على خمسة مقاعد فقط، مما يعني أن طموحات Lilium لنقل المزيد من الركاب تنمو جنبًا إلى جنب مع توقعاتها المالية.

ويُطلق على نوع الطائرة التي تطورها Lilium اسم السيارة الطائرة، التي تعمل بالطاقة الكهربائية، وقادرة على حمل عدد قليل من الركاب، ومخصصة للرحلات القصيرة داخل المدينة أو على المستوى الإقليمي.

ولا تزال هذه الأنواع من المركبات في مرحلة النموذج الأولي ولم يتم طرحها بعد للخدمة التجارية.

وأكملت الشركة المرحلة الأولى من اختبار النموذج الأولي الكهربائي المكون من خمسة مقاعد والمكون من 36 مروحة في شهر أكتوبر 2019، حيث وصلت سرعة الطائرة إلى 100 كيلومتر في الساعة.

وتقول Lilium: إنها لا تزال على المسار الصحيح لإطلاق عمليات نقل الركاب في عدة مواقع حول العالم بحلول عام 2025.

وتبلغ سرعة الطائرة النفاثة الجديدة ذات السبعة مقاعد 280 كيلومتر في الساعة على ارتفاع 10000 قدم ومدى يصل إلى 250 كيلومتر.

وتعد هذه الأرقام أقل من توقعات الشركة لطائرتها ذات الخمسة مقاعد، التي قالت Lilium: إنها ستبلغ سرعتها القصوى 300 كيلومتر في الساعة ونطاقها 300 كيلومتر.

ومع ذلك، تقول الشركة: إن الطائرة تمثل تتويجًا لخمس سنوات من التطوير التكنولوجي عبر أربعة أجيال من العروض التقنية.

وتقدمت Lilium للحصول على شهادة من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية في عام 2018، التي قد تستغرق عادةً عدة سنوات لإكمالها، كما تقدمت الشركة أيضًا مع EASA في أوروبا للحصول على الشهادات.

ووعدت العديد من الشركات – بما في ذلك Lilium – بطائرات جديدة ثورية منذ سنوات، لكنها فوتت المواعيد النهائية أو فشلت في الوفاء بوعودها السابقة.

وكان على Kitty Hawk، مشروع السيارة الطائرة المدعوم من (لاري بيدج) Larry Page، أحد مؤسسي جوجل، إعادة التنظيم وسط تقارير حول الأعطال وحرائق البطاريات.

فيما تخوض شركة ناشئة أخرى تسمى Zunum معركة قانونية مريرة مع مستثمرها السابق، شركة بوينغ Boeing.