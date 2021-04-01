شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق تطبيقا يسهل العثور على المستندات الممسوحة ضوئيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك الكثير من التطبيقات لمسح المستندات ضوئيًا مثل Google Lens و Microsoft Lens ولكن بمجرد إجراء الفحص، قد يكون من الصعب العثور عليه في غضون أسابيع قليلة، لذا أطلق فريق Area 120 من Google تطبيق Android يسمى Stack لحل هذه المشكلة، يتيح لك التطبيق مسح المستندات ضوئيًا ثم يستخدم AI لتسميتها وفرزها تلقائيًا إلى فئات مختلفة مثل الفواتير والمعرفات والمركبات وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

وعمل فريق Area 120 مع فريق DocAI التابع لـ Google Clouds لتطوير خوارزمية التعلم الآلي لتحديد الأجزاء المهمة من المستند مثل تاريخ الاستحقاق والمبلغ الإجمالى المستحق.

ولتسهيل العثور على المستندات، يمكنك أيضًا البحث في النص الكامل للمستند، وأولئك الذين لا يتذكرون اسم الملف، ولديهم بعض المعلومات عنه.

وعلاوة على ذلك يمكنك تمكين تكامل Google Drive لتخزين جميع المستندات في السحاب، حتى لا تفقدها في حالة إيقاف تشغيل التطبيق.

والتطبيق متاح حاليًا فقط لمستخدمي Android في الولايات المتحدة، قد يكون هذا هو الحال لأن الذكاء الاصطناعي قد لا يكون مدربًا على قراءة الفواتير والوثائق بلغات وتنسيقات أخرى في مناطق أخرى.