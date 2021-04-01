شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تتحكم فى منشوراتك العامة بدون ردود غير مرغوب فيها على فيسبوك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاح موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك خدمة التحكم في من يمكنه التعليق على منشوراتك على Facebook وذلك فيما يتعلق إذا كنت تريد أن تجعل منشورًا عامًا أو مرئيًا للأصدقاء أو لك فقط أو لمجموعة محددة من الأصدقاء، ولكن حاليا أضاف ميزة جديدة تتيح التحكم في من يمكنه التعليق على منشورك العام إذا كنت تريد فقط ردودًا من الأصدقاء والعائلة أو إذا كنت بحاجة فقط إلى وضع شيء ما ولا تهتم بالرد وفقا لموقع TheNextWeb.

إليك كيفية تغيير عنصر التحكم في التعليق على مشاركتك العامة:

افتح تطبيق فيسبوك على هاتفك.

توجه إلى المنشور حيث تريد التحكم في التعليقات.

اضغط على قائمة النقاط الثلاث في الجزء العلوي الأيسر من المنشور وحدد "من يمكنه التعليق على منشورك؟ ثم قم بالاختيار"

يمكنك تحديد عام أو أصدقاء أو ملف تعريف والصفحات التي ذكرتها.

بمجرد القيام بذلك سيتمكن الأشخاص أو الصفحات المحددة فقط من التعليق على منشورك.

سيضمن هذا عدم تمكن الغرباء من التعليق على مشاركتك المعينة.

وفي كثير من الأحيان عندما ينتشر المنشور، يمكن أن يجذب ردود غير مرغوب فيها، لذا ستعمل أداة التحكم في التعليقات الجديدة على تقييد ذلك إلى حد ما.

ميزة التحكم في التعليقات ليست جديدة على الشبكات الاجتماعية لكن Facebook استغرق بعض الوقت لنشرها على التطبيق الأزرق.

ويحتوي Instagram على العديد من عناصر التحكم الدقيقة للتعليق على المنشورات والقصص.

وفي العام الماضي طرح Twitter أيضًا أداة لتقييد الردود على تغريدة معينة.