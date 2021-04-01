شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين iPad Pro 12.9- inch و iPad (2020) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترغب فى شراء واحد من أجهزة أيباد التابعة لشركة أبل الجديدة من سلسلة iPad Pro، وترغب فى معرفة أبرز الفروق والتغييرات والتحديثات التى أجرتها أبل بأجهزتها الجديدة، مقارنة بالإصدارات المختلفة، يمكن للمقارنة التالية بين مواصفات جهازى iPad Pro 12.9- inch و iPad (2020)، أن تساعدك فى الاختيار:
iPad Pro 12.9- inch: شاشة 12.9 بوصة.
iPad (2020): شاشة 10.2بوصة .
دقة الشاشة:
iPad Pro 12.9- inch: تبلغ 2732 × 2048 بيكسل.
iPad (2020): تبلغ 2160 × 1620 بيكسل.
iPad Pro 12.9- inch: شاشة IPS LCD.
المعالج:
iPad Pro 12.9- inch: معالج Apple A12Z Bionic.
iPad (2020): معالج Apple A12 Bionic.
الرام:
iPad Pro 12.9- inch: تبلغ 6 جيجابايت.
iPad (2020): تبلغ 6 جيجابايت.
نظام التشغيل:
iPad Pro 12.9- inch: نظام iPadOS14.
iPad (2020): نظام iPadOS14.
الكاميرا الخلفية:
iPad Pro 12.9- inch: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل.
iPad (2020): كاميرا مزدوجة بدقة 8 ميجابيكسل.
الكاميرا الأمامية:
iPad Pro 12.9- inch: بدقة 7ميجابيكسل.
iPad (2020): بدقة 1.2 ميجابيكسل.
البطارية:
iPad Pro 12.9- inch: بقوة 9720 mAh.
iPad (2020): بقوة 8134mAh.