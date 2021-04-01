شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "لينكد إن" يتجه لتقديم شبكة صوتية مثل Clubhouse والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشبكة الاجتماعية LinkedIn أنها تعمل على ميزة الشبكات الصوتية الخاصة بها، حسبما أكدت الشركة لموقع TechCrunch، فيما يبدو كما لو أن كل شركة تقنية كبيرة تعمل على ميزة صوتية اجتماعية تشبه Clubhouse، حيث تم طرح ميزة Spaces على Twitter، ويتجه فيسبوك لإطلاق خدمة مشابهة، كذلك يصنع Spotify خدمة أخرى ويملك Mark Cuban واحدة، وحتى Slack يدخل في لعبه، حيث أصبحت فكرة المساحة الصوتية المشتركة التي بدأت في Clubhouse إلى حد كبير كنادى حصري لأصحاب رؤوس الأموال والنخبة في مجال التكنولوجيا.

وقال LinkedIn في بيان نقله موقع the verege عن TechCrunch: "نجري بعض الاختبارات المبكرة لإنشاء تجربة صوتية فريدة مرتبطة بهويتك المهنية"، "ونحن نبحث في كيفية جلب الصوت إلى أجزاء أخرى من LinkedIn مثل الأحداث والمجموعات، لمنح أعضائنا المزيد من الطرق للاتصال بمجتمعهم."

وقال موقع LinkedIn إن الميزة ستبدأ في الاختبار التجريبي قريبًا، ويتشابه التطبيق مع Clubhouse و Twitter Spaces، حيث يتميز بمسرح من المتحدثين في المقدمة والوسط وقائمة بالأشخاص في الجمهور أسفل الشاشة.

ويعمل LinkedIn بالفعل على جعل نفسه وجهة لمنشئي المحتوى باستخدام أدوات مثل وضع Creator الجديد الذي يشير إلى المستخدم كمنشئ محتوى على LinkedIn في ملفه الشخصي.