شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعاون بين فيسبوك وجوجل لربط الساحل الغربي للولايات المتحدة بسنغافورة وإندونيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتزم عملاقى التكنولوجيا فيسبوك وجوجل، مد كابلين ضخمين تحت سطح البحر لربط الساحل الغربي للولايات المتحدة بسنغافورة وإندونيسيا فى مشروع سيربط أكبر اقتصاد في العالم بأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا وفقا لما نقلته CNBC.

وتخطط FACEBOOK لاستخدام الكابلين باسم Echo و Bifrost لرفع من سعة البيانات بين المناطق بنسبة 70% ولتحسين موثوقية الإنترنت.

Google من جهتها قالت إنها ستستثمر في Echo فقط ولم يتم الكشف عن تكلفة المشاريع حتى الآن والتي لا تزال تنتظر الموافقات التنظيمية.

ومن المتوقع أن يكتمل مشروع Echo بحلول أواخر عام 2023، بينما من المقرر أن يتم الانتهاء من Bifrost بحلول أواخر عام 2024.

وفي السياق نفسه، أعلن Facebook في مايو الماضي عن خطط لبناء كابل يبلغ طوله 37000 كيلومتر تحت سطح البحر حول إفريقيا لتحسين جودة الإنترنت في القارة.

كما وتعمل Google على كابل تحت الماء لربط إفريقيا بأوروبا.

ولدى عملاق البحث عبر الانترنت مشروع آخر، يسمى Loon لتأمين الإنترنت بتقنية الجيل الرابع للمجتمعات الريفية.

وبحسب ما نقلنه سي ان بي سي عن رويترز، فإن منطقة جنوب شرق آسيا قد أضافت 40 مليون مستخدم جديد للإنترنت في 2020، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 400 مليون.

ومن المتوقع أن يتضاعف قطاع الإنترنت في المنطقة ثلاثة مرات لتصل إلى 309 مليار دولار من إجمالي قيمة البضائع بحلول عام 2025.