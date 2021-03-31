شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جسم بين النجوم مر عبر نظامنا الشمسى فى 2019 يصنف بأول مذنب نقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف العلماء إن المذنب I / Borisov، الذي مر بالقرب من الشمس في عام 2019، هو واحد من أكثر المذنبات بدائية على الإطلاق، وتشير الملاحظات الجديدة باستخدام التلسكوب الكبير جدًا (VLT) التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي في تشيلي إلى أن المذنب لم يمر قريبًا بما يكفي من أي نجم للتأثير على حالته الأصلية، لذلك ظل نقيا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن المذنبات، هي كرات الثلج الكونية من الغازات المتجمدة والصخور والغبار، يمكن أن تتغير بفعل الحرارة والإشعاع الصادر عن نجوم مثل شمسنا.

لكن حقيقة أنه لم يمر بالقرب من نجم جعلته في هيئة سحابة الغاز والغبار التي تشكل منها المذنب في الأصل، حيث تم اكتشاف I / Borisov من جانب عالم الفلك جينادي بوريسوف باستخدام تلسكوب في 3 أغسطس 2019 وتأكد أنه جاء من خارج النظام الشمسي بعد بضعة أسابيع.

وتدور المذنبات حول الشمس في مدار بيضاوي للغاية، مما يعني أنها ليست دائرية تمامًا، ويمكنهم قضاء مئات وآلاف السنين في أعماق النظام الشمسي قبل أن يعودوا من أجل أقرب نهج لهم من الشمس.

يعتقد علماء المرصد الأوروبي الجنوبي (ESO) أن 2I / Borisov لم يمر أبدًا بالقرب من أي نجم قبل أن يتخذ أقرب اقترابه من الشمس فيما يزيد قليلاً عن وحدتين فلكيتين (AU) بالقرب من الشمس في 8 ديسمبر 2019.

ونجا 2I / Borisov من أقرب اقتراب له من الشمس، ولكن ليس بدون تفكك جزئي، كما كشف علماء الفلك العام الماضي.

وكان من المفترض أن المذنب يتحطم عندما وصل إلى هذا الاقتراب القريب، لكن علماء الفلك قالوا إن جزءًا منه فقط تحطم ونجا الجزء الأكبر من المذنب سالماً، وتقول وكالة الفضاء الأوروبية الآن أن 2I / بوريسوف "قد يكون الأكثر بدائية على الإطلاق ونقاء بين غيره من المذنبات".