شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جسم بين النجوم مر عبر نظامنا الشمسى فى 2019 يصنف بأول مذنب نقى والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن المذنبات، هي كرات الثلج الكونية من الغازات المتجمدة والصخور والغبار، يمكن أن تتغير بفعل الحرارة والإشعاع الصادر عن نجوم مثل شمسنا.
وتدور المذنبات حول الشمس في مدار بيضاوي للغاية، مما يعني أنها ليست دائرية تمامًا، ويمكنهم قضاء مئات وآلاف السنين في أعماق النظام الشمسي قبل أن يعودوا من أجل أقرب نهج لهم من الشمس.
ونجا 2I / Borisov من أقرب اقتراب له من الشمس، ولكن ليس بدون تفكك جزئي، كما كشف علماء الفلك العام الماضي.
وكان من المفترض أن المذنب يتحطم عندما وصل إلى هذا الاقتراب القريب، لكن علماء الفلك قالوا إن جزءًا منه فقط تحطم ونجا الجزء الأكبر من المذنب سالماً، وتقول وكالة الفضاء الأوروبية الآن أن 2I / بوريسوف "قد يكون الأكثر بدائية على الإطلاق ونقاء بين غيره من المذنبات".