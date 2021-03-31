أزمة خطيرة تهدد إنتاج هواتف آيفون

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 31 مارس 2021 09:14 مساءً - منذ 13 دقيقة

خبر صادم ،كشفته شركة ”فوكسكون“ العالمية، مصنعة هواتف ”آيفون“ الخاصة بشركة ”أبل“ الأمريكية، بشأن الأجيال المقبلة من هواتف الشركة.

وصرح مسئولين بشركة “فوكسكون” للإلكترونيات والشرائح الذكية عن أن الأزمة العالمية التي تمر بها صناعة الإلكترونيات فيما بعد فيروس كورونا، مازالت تلقي بظلالها على عملية توفير قطع الغيار والشرائح الإلكترونية اللازمة لتصنيع الأجهزة الذكية بأنواعها ومنها هواتف آيفون.

وينطبق الأمر على شركة أبل، التي تعتبر “فوكسكون” التايوانية، هي واحدة من الشركات الرئيسية التي تمددها بقطع الغيار اللازمة لتصنيع أجهزتها الذكية.

وقال موقع “ذا فيرج”، وفق تصريحات للمدير التنفيذي لشركة “فوكسكون”، “يونج ليو”، أن تأخير توصيل قطع إلكترونية في موعدها سيستمر حتى النصف الثاني من عام 2022 المقبل.

وتوقع ليو أن تخسر الشركة حوالي 10% فقط من طلباتها بسبب النقص الجزئي، مستشهدا بأحجام الطلبات الكبيرة لعملائها، مشيرا إلى أن عملاء ”أبل“ سيضطرون للانتظار والتأخير.

وشهدت ”فوكسكون“ أيضًا تباطؤا في التصنيع الربيع الماضي في ذروة جائحة كورونا، بعد الإغلاق الحكومي الإلزامي، وظهرت هذه التأخيرات عبر سلسلة التوريد، ما أدى إلى إطلاق تشكيلة iPhone 12 في وقت متأخر عن المعتاد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ورغم أن الشركة تتوقع أن يكون التباطؤ الحالي أقل حدة من السابق، إلا أن استمرار نقص بعض الأجزاء، قد يزيد التأخيرات في وقت لاحق من العام.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حذرت شركة ”سامسونج“ مستثمريها من ”خلل خطير“ في صناعة أشباه الموصلات، حيث تستعد للتعامل مع النقص المستمر في الرقائق العالمية.

واضطرت شركات السيارات مثل ”فورد“ و“فولكسفاجن“ و“نيسان“ و“تويوتا“ إلى إبطاء إنتاج الشاحنات والسيارات بسبب نقص المكونات والموصلات.

وتضاعفت قيمة ما بعد البيع لبطاقات رسومات الكمبيوتر 3 مرات، بسبب حالة من النقص والطلب غير المسبوقين.