تفاصيل حالة الطقس لمدة أسبوع

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الأربعاء، خريطة الظواهر الجوية المتوقعة، بداية من غدٍ الخميس وحتى الثلاثاء المقبل.

الخميس أول أبريل

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 60 % تقريبا).

أمطار متوسطة إلى خفيفة على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة ( 50 % تقريبا).

أمطار خفيفة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة ( 20 % تقريبا).

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد.

الجمعة 02 أبريل

أمطار خفيفة إلى متوسط على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا).

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والاتربة على جنوب غرب البلاد.

السبت 03 أبريل

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري .

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد .

اعتبارا من الأحد 4 أبريل ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من ( 4 : 8 ) درجة مئوية.

يوم الأحد 4 أبريل

نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء

الإثنين 5 أبريل

أتربة عالقة نهارًا على مناطق من جنوب البلاد ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء.

الثلاثاء 6 أبريل

أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد

طالبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ياتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الاثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة .