SpaceX تفقد نموذجًا أوليًا آخر لصاروخ Starship

دبي - يزن راشد - انفجر صاروخ SN11 Starship التجريبي التابع لشركة SpaceX في نهاية رحلة تجريبية على ارتفاعات عالية، وأدى الضباب الكثيف في موقع الإطلاق إلى جعل الشركة غير متأكد في البداية من سبب الانفجار بالضبط.

وأكد (إيلون ماسك) Elon Musk، الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX، حدوث الانفجار من خلال Looks like engine 2 had issues on ascent & didn’t reach operating chamber pressure during landing burn, but, in theory, it wasn’t needed.



Something significant happened shortly after landing burn start. Should know what it was once we can examine the bits later today. — Elon Musk (@elonmusk) March 30, 2021 ضمن منصة تويتر.

وفشلت جميع عمليات الإطلاق الثلاثة السابقة لنماذج SpaceX من صاروخ Starship بسبب تحطم الصاروخ أو انفجاره بعد وقت قصير من الهبوط.

وقال (جون إنسبروكر) John Insprucker، مهندس SpaceX: إن الصاروخ، المعروف باسم SN11 Starship، كان له صعود طبيعي ويبدو أن كل شيء كان جيدًا قبل أن تفقد الكاميرات الموجودة على متنه الإشارة وتحطم بسبب الضباب قبل لحظات من الهبوط.

وأضاف: إن الشركة تشارك التحديثات عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد أن يتمكن مهندسو SpaceX من التحقق من موقع الهبوط، ويجب تنظيف المنطقة المحيطة بالمركبة لأسباب تتعلق بالسلامة.

ولا تتوقع الشركة استعادة لقطات الفيديو، ولم تلتقط أجهزة بث الفيديو المستقلة التي سجلت الرحلة آخر امتداد للرحلة بسبب الضباب، لكن NASASpaceflight – موقع إعلامي – أفاد أن إحدى كاميراته ربما تكون قد اصطدمت بالحطام من الصاروخ.

ويعتبر SN11 بمثابة تكرار مبكر لصاروخ Starship الذي يتصوره ماسك ينقل يومًا ما البشر إلى المريخ، كما أنه النموذج الأولي الرابع الذي أطلقته SpaceX في رحلة تجريبية على ارتفاعات عالية حيث تعمل الشركة على اكتشاف كيفية هبوط المركبة الضخمة بأمان في وضع مستقيم بعد العودة إلى الأرض.

وهبط SN10، وهو آخر نموذج أولي للطيران، في وضع مستقيم في وقت سابق من هذا الشهر، لكن لقطات مستقلة للحدث أظهرت أنه انفجر بعد نحو ثلاث دقائق.

وأوضح ماسك للمرة الأولى طريقة الهبوط المقصودة لصاروخ Starship خلال حدث إعلامي في شهر سبتمبر 2019.

ووصفها بأنها مناورة فريدة من نوعها من شأنها إبقاء الصاروخ ثابتًا، وأضاف: إنها مناورة تهدف إلى محاكاة كيفية سقوط لاعب القفز بالمظلات في الهواء، بدلاً من الهبوط الرأسي المستقيم إلى الأرض الذي تستخدمه صواريخ Falcon 9 عندما تعود للهبوط.

ويُعد إتقان مناورة الهبوط أمرًا ضروريًا لتمكين نظام نقل قابل لإعادة الاستخدام بالكامل مصمم لنقل كل من الطاقم والبضائع في الرحلات الطويلة بين الكواكب ومساعدة البشرية على العودة إلى القمر والسفر إلى المريخ وما بعده، وذلك وفقًا لموقع الشركة.

وتعتزم SpaceX استخدام Starship لمجموعة متنوعة من الأغراض، بما في ذلك نقل العملاء الذين يدفعون أجورًا بين المدن بسرعات فائقة، مما قد يساعد جهود NASA للهبوط على سطح القمر، وإطلاق بعثات بشرية إلى المريخ.

ولا يزال Starship في المراحل الأولى من التطوير، ولم يتم بعد بناء النموذج الأولي الواسع النطاق، ولم تبدأ الشركة بعد باختبار Super Heavy علنًا، وهو صاروخ معزز عملاق سيكون ضروريًا لدفع المركبة الفضائية إلى مدار الأرض أو ما بعده.

وقال ماسك خلال مقابلة أجريت معه حديثًا: إنه يتوقع أن يقوم صاروخ Starship برحلات منتظمة بحلول عام 2023، ويأمل أن يصل إلى المدار بحلول نهاية هذا العام.