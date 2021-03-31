شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Skype يدعم تواجد 100 مشارك في المكالمات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت منصة Skype لمكالمات الفيديو المملوكة لشركة مايكروسوفت، الدعم للاتصال بما يصل إلى 100 مستخدم فى المرة الواحدة، وستسمح الشركة للمستخدمين الذين ليس لديهم حساب بدعوة ما يصل إلى 99 شخصًا إلى مكالمة باستخدام رابط واحد.

وأيضًا، ستسمح الأنظمة الأساسية للمستخدمين بتشغيل هذه المكالمات لمدة تصل إلى 24 ساعة، وسيتمكن مستخدمو Skype من رؤية ما يصل إلى 99 مستخدمًا آخر فى عرض الشبكة الكبيرة الجديد الذى يظهر ما يصل إلى 49 شخصًا على الشاشة فى وقت واحد.

وفى وقت سابق من هذا الشهر، أضاف Skype دعمًا لإلغاء الضوضاء إلى إصدار سطح المكتب الخاص به، وفى منشور مدونة، يذكر فريق Skype أن هذا تم إنشاؤه فى الأصل لـ Microsoft Teams، وقال "يسعدنا أن نعلن عن إصدار أحدث ميزة لقمع الضوضاء فى الخلفية فى تطبيق Skype لسطح المكتب، وتم تطوير هذه الميزة الجديدة فى الأصل لـ Microsoft Teams، وهى مصممة لإسكات كل شيء تقريبًا باستثناء صوتك عند الاجتماع على Skype ".

وفى الشهر الماضي، طرح Skype لمستخدمى أندرويد، الإصدار 8.68 ومعه طرح ميزة Background Blur فى التطبيق، وإلى جانب ذلك، قامت مايكروسوفت أيضًا بتحديث إصدارات Windows و Linux و Web من Skype بميزات مثل منتقى رد الفعل المخصص الجديد والمزيد.

بالنسبة لمستخدمى iOS، قامت الشركة بالتحديث بامتداد مشاركة وموضوع داكن بالإضافة إلى تحسين الأداء.