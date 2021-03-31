شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تسعى لتوظيف 50 ألف شخص عبر LinkedIn والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة مايكروسوفت إنها تهدف إلى تعيين 50 ألف شخص في وظائف تتطلب مهارات تقنية كجزء من حملة أوسع يتم الاضطلاع بها من خلال موقعها المهني الشبكي لينكد إن لمساعدة العمال المتضررين من جائحة فيروس كورونا على الانتقال إلى مجالات جديدة.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، وستكون الوظائف فيما تسميه مايكروسوفت "نظامها البيئي" للشركات التي تستخدم منتجاتها أو تساعد في بيعها، وقد بدأت الجهود في العام الماضي حيث أثرت عمليات إغلاق الأعمال المتعلقة بالوباء على عمال الخدمة بشكل أكثر صعوبة من عمال التكنولوجيا وغيرهم من الموظفين ذوي الياقات البيضاء الذين يمكنهم العمل من المنزل.

وقدم موقع LinkedIn العديد من الدورات التدريبية المدفوعة على المهارات الرقمية مجانًا، والتي تغطي موضوعات مثل تطوير البرامج وتحليل البيانات والتحليل المالي، وقالت LinkedIn إنها ستمدد الدورات المجانية حتى نهاية هذا العام، وتهدف مايكروسوفت ولينكد إن لجذب 25 مليون شخص لتجربة الدورات، وقالتا إن الرقم بلغ 30.7 مليون، معظمهم من الولايات المتحدة ولكن مع كثيرين من جميع أنحاء العالم تقريبًا.

وقال براد سميث، رئيس شركة مايكروسوفت، في منشور على مدونة يعلن النتائج: "لم أكن أتوقع 91 مشاركًا من القارة القطبية الجنوبية"، وقالت مايكروسوفت، التي قالت إنها وجدت أن الدورات التدريبية الرقمية تعمل بشكل أفضل عندما تدعمها مجموعات محلية غير ربحية تساعد الأشخاص على تعلم مهارات جديدة، إنها ستعمل مع هذه المجموعات لتعيين 50000 شخص في وظائف تتطلب مهارات تقنية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وسيركز البرنامج في البداية على الولايات المتحدة ولكنه سيتوسع بعد ذلك بدءًا من العام المقبل، وتعد هذه الدفعة واحدة من المرات الأولى التي عملت فيها مايكروسوفت بشكل وثيق مع LinkedIn وخدمة أداة ترميز برمجيات GitHub ، وكلاهما سمحت مايكروسوفت بالعمل فيه باستقلالية نسبيًا.