تكنولوجيا: جوجل تعمل على سماعات لاسلكية جديدة منخفضة التكلفة وهي Pixel Buds A

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد أصبحت السماعات اللاسلكية منتشرة بشكل كبير وجزء لا يتجزأ من حياة أغلب المستخدمين بالعالم، وتطلع شركة جوجل لإحضار بدائل معقولة السعر لكي تجلب تجربة الـ TWS لجميع المستخدمين.

فوفقا لتقرير جديد صادر عن 9to5Google، تعمل شركة جوجل على سماعة لاسلكية جديدة منخفضة التكلفة وهي Pixel Buds A.

ومثلما عملت شركة جوجل مع هواتف مجموعةPixel A (إذ استخدمت نفس تصميم هواتف مجموعة Pixel الرائدة)، يُقال إن سماعات Pixel Buds A ستأتي بنفس تصميم سماعات Pixel Buds الرائدة ولكن مع مجموعة ألوان جديدة بما في ذلك اللون الأبيض واللون الأخضر.

وبالرغم من ان السماعات ستشمل أدوات التحكم باللمس والوصول الفوري إلى مساعد جوجل، إلا أنها ستفتقر إلى بعض الوظائف المميزة مثل الترجمة الفورية أو الصوت التكيفي.

ومن المُشاع ان تصل سماعات Buds A الجديدة في الخريف المقبل خلال حدث Made by Google. وبالنسبة للسعر، فبالنظر إلى ان الجيل الثاني من Pixel Buds سيكلف 180 دولارًا / 169 يورو، لذا فمن المنطقي ان ينخفض سعر Pixel Buds A إلى 100 دولا /100 يورو أو أقل.

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