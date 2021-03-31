تكنولوجيا: هاتف Realme GT Neo ينطلق رسمياً برقاقة Dimensity 1200

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Realme اليوم عن هاتف Realme GT Neo الذي ينطلق برقاقة معالج Dimensity 1200، ومعدل تحديث 120Hz، ويتوفر على موقع الشركة في 7 من أبريل بسعر 275 دولار.

يتميز هاتف Realme GT Neo بشاشة Super AMOLED مميزة بحجم 6.43 إنش وجودة عرض Full HD بلس، كما يضم ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 16 ميجا بيكسل، أيضاً تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، ومعدل لمس 360Hz.

كما يدعم هاتف Realme GT Neo رقاقة معالج Dimensity 1200 المميزة بدقة تصنيع 6 نانومتر، أيضاً يتميز الهاتف بذاكرة عشوائية 6 أو 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين UFS 3.1 بين 64 أو 128 جيجا بايت.

ويضم هاتف Realme GT Neo مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرص واسعة، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

أيضاً ينطلق هاتف Realme GT Neo برقاقة معالج Snapdragon 888، وبطارية بقدرة 4500 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 50W.

ويتضمن تصميم Realme GT Neo ملصق monochrome في الجهة الخلفية بألوان الطيف في الإضاءة، ويتوفر الهاتف باللون المتدرج، والفضي أيضاً اللون الأسود، أيضاً يستهدف الهاتف الألعاب بشكل خاص، كما يتميز الهاتف بوزن 179 جرام.

أيضاً ينطلق الهاتف بواجهة Realme UI 2.0، ونظام تشغيل Android 11، وذاكرة عشوائية 6 أو 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، ويأتي الهاتف بسعر يبدأ من 275 دولار.

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