تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Realme V13 5G برقاقة معالج Dimensity 700

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Realme رسمياً اليوم عن هاتف Realme V13 5G الذي ينطلق برقاقة معالج Dimensity 700، وقدرة بطارية 5000 mAh، ومعدل تحديث 90Hz.

ينطلق هاتف Realme V13 5G اليوم بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض Full HD بلس، وأيضاً معدل تحديث 90Hz، ومعدل لمس 180Hz، كما تأتي الشاشة بثقب للكاميرة الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل.

أيضاً يأتي هاتف Realme V13 5G برقاقة معالج Dimensity 700، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD.

ويأتي المستشعر الرئيسي في كاميرة Realme V13 5G بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، في عدسات 6P، كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر B&W وأخر macro.

كما يدعم هاتف Realme V13 5G بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 18W، ومنفذ USB-C، أيضاً ينطلق بواجهة Realme UI 2.0، ومدخل 3.5مم، كما يدعم الهاتف الإتصال بشبكات 5G و SA/NSA، أيضاً يأتي هاتف Realme V13 5G بألوان الأسود والأزرق، بسعر 245 دولار.

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