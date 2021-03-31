تكنولوجيا: ZTE تعلن رسمياً عن سلسلة هواتف ZTE S30

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ZTE رسمياً اليوم عن سلسلة هواتف ZTE S30 التي تتضمن هاتف ZTE S30 Pro بمعالج SD768G ومعدل تحديث 144Hz، وهاتفي S30 وS30 SE بمعالجات Dimensity وشاشة LCD.

هاتف ZTE S30 Pro

يتميز هاتف ZTE S30 Pro برقاقة معالج Snapdragon 768G وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما ينطلق الهاتف بواجهة MyOS 11، ونظام تشغيل Android 11.

أيضاً يأتي الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، ومعدل تحديث 144Hz، كما يتميز بمعدل لمس 360Hz، كما تتميز الشاشة بدقة 1080 بيكسل، وأبعاد 20:9، كما يدعم تقنية HDR10 بلس، مع تغطية لونية بنسبة 100% من DCI-P3، وتتميز الشاشة بسطوع 800 nit، وتدعم الشاشة تقنية إستشعار البصمة.

ويدعم هاتف ZTE S30 Pro بطارية بقدرة 4200 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 55W، أيضاً تأتي كاميرة السيلفي بدقة 44 ميجا بيكسل في ثقب الشاشة.

وتتضمن إعدادات الكاميرة الخلفية مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل يدعم تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثاتية، كما يأتي المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل وبزوايا عرض واسعة 120 درجة، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف ZTE S30 Pro في 3 من أبريل على أن يتوفر نموذج واحد فقط من الهاتف بسعر 460 دولار.

هاتف ZTE S30

يتميز هاتف ZTE S30 بشاشة LCD بحجم 6.67 إنش، ودقة 1080 بيكسل بلس، وتدعم الشاشة نسبة 95% من ألوان NTSC، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 144Hz، وسرعة لمس 240Hz، ويمكن تشغيل لعبة Fortnite عند معدل 90 إطار لكل ثانية.

كما يضم الهاتف رقاقة معالج Dimensity 720، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يتوفر نموذح أخر بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

ويدعم الهاتف الإتصال بشبكات 5G وايضاً شبكات 4G وأيضاً Wi-Fi في حالة عدم وجودة تغطية لشبكات 5G، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 30W.

وفي مواصفات الكاميرة تقدم ZTE هاتف ZTE S30 بنفس مواصفات الكاميرة المميزة لإصدار Pro، حيث يضم مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 120 درجة، ومستشعر 2 ميجا بيكسل يدعم تصوير macro وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، ويدعم تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية.

وتأتي كاميرة السيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، كما يتوفر الهاتف في 3 من أبريل بسعر 335 دولار للنموذج الرئيسي من الهاتف.

هاتف ZTE S30 SE

هو أيضاً أحد إصدارات ZTE من هواتف 5G، حيث يدعم الهاتف رقاقة معالج Dimensity 700، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

كما يضم الهاتف شاشة LCD بحجم 6.67 إنش، ودقة عرض 1080 بيكسل بلس، وأبعاد 20:9، مع تغطية لونية بنسبة 95% من ألوان NTSC، كما يأتي هذا الإصدار بتقنية إستشعار البصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

وتقدم ZTE هذا الإصدار بقدرة بطارية 6000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 18W، كما يدعم الهاتف الشحن العكسي، ويضم منفذ USB-C، ومدخل 3.5مم للسماعات.

أيضاً يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ويدعم تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل، كما تضم إعدادات الكاميرة مستشعر macro بدقة 5 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل، ومن المقرر أن يتوفر ZTE S30 SE للبيع في 3 من أبريل في السوق الصيني بسعر 260 دولار.

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