شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تفقد نموذج مركبة المريخ الرابعة بعد إقلاعها فى ضباب كثيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقدت شركة SpaceX نموذجها الرابع من المركبة الفضائية بعد إطلاق الرقم التسلسلي 11 (SN11) الذي شهد إقلاع الصاروخ واختفائه في غطاء كثيف من الضباب وسقوطه على منصة الإطلاق، وتم إطلاق SN11 من منشأة اختبار الشركة في بوكا تشيكا بتكساس، ولكن بعد دقائق من أول اختبار على ارتفاع عالٍ، تجمد البث المباشر، وقال مهندس سبيس إكس جون إنسبروكر، الذي استضاف البث المباشر: 'Starship 11 لن تعود، لا تنتظر الهبوط"، مضيفا "يبدو أننا فقدنا جميع البيانات من السيارة".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ففي وقت الإعلان، كان SN11 لا يزال يحلق في السماء، لكنه انهار بعد لحظات.

وأصدر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي بيانًا على تويتر بعد فترة وجيزة من الحادث قال فيه "المحرك 2 لديه مشاكل في الصعود ولم يصل إلى ضغط غرفة التشغيل أثناء احتراق الهبوط، ولكن من الناحية النظرية، لم تكن هناك حاجة إليه".

وأكد ماسك، "حدث شيء مهم بعد وقت قصير من بدء اشتعال مرحلة الهبوط، يجب أن نعرف ما كان عليه في وقت لاحق اليوم".

التقطت ناسا الحدث من الكاميرات الموجودة بالقرب من منصة الإطلاق، والتي شاهدت Starship SN11 ينزل بقوة والحطام جاء متجاوزًا الكاميرا بالقرب من المنصة.

وتقول مصادر في الموقع، إن الصاروخ بدا وكأنه يدور حول محوره أكثر من الرحلات السابقة، مما يشير إلى أن SN11 ربما عانى مشكلات أثناء مناورة التقليب.

وأقلع نموذج SN11، وحلقت فوق منشأة الاختبار حيث حاول الوصول إلى هدف يبلغ ستة أميال في السماء، ومع ذلك، بعد 2.5 دقيقة من رحلته، تجمد البث المباشر لـ SpaceX، تاركًا الفريق الأرضي في الظلام، وبعد لحظات، سمع صوت مدوي، وأضاءت السماء حول منصة الإطلاق وبدأ الحطام يتساقط من السماء.