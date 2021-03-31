شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه نظارات Spectacles الجديدة للواقع المعزز من سناب شات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف أن شركة سناب تمتلك عدة إصدارات من نظارات Spectacles الذكية والتى تم إطلاقها على مر السنين، إلا أن تقارير حديثة كشفت أن الشركة تعمل على تطوير زوج جديد من نظارات Spectacles للواقع المعزز وطائرة مسيرة.

نظارة Spectacles للواقع المعزز

بحسب التقرير ستتضمن نظارة Spectacles شاشات حتى يتمكن مرتديها من رؤية تأثيرات الواقع المعزز دون الحاجة إلى استخدام الهاتف، وهى ميزة كانت مفقودة بشكل ملحوظ من جميع نظارة Spectacles التى جاءت من قبل، كما ستكون نظارة Spectacles الجديدة مخصصة للمطورين والمبدعين، بدلاً من المستهلكين، بشكل يشابه إلى حد ما نظارة Spectacles 3 التى تأتى بسعر 380 دولار.

ومن المحتمل أن تكون النية جعل المطورين يصنعون عدسات وتجارب يستخدمها المستهلكون فى مرحلة ما فى المستقبل، وإذا كانت نظارة Spectacles الجديدة تعمل بصفتها نظارة رأس للواقع المعزز، فقد يكون ذلك تتويجًا لما كانت الشركة تعمل على تحقيقه مع الإصدارات الثلاثة الأولى من المنتج.

وتعد نظارة Spectacles حاليًا عبارة عن جهاز التقاط بشكل أساسي، حيث تعمل ككاميرات مثبتة على الرأس مع إجراء الجزء الأكبر من المعالجة عبر هاتف المستخدم، ومن المقرر أن تعلن الشركة عن نظارة الواقع المعزز AR Spectacles فى مؤتمرها للمطورين فى شهر مايو.