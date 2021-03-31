شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك يقدم ميزات جديدة تمنح المستخدمين تحكما أكبر فى موجز الأخبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم Facebook مجموعة من الميزات الجديدة التي ستمنح المستخدمين تحكمًا أكبر في موجز الأخبار الخاص بهم ، بما في ذلك طريقة أسهل لإيقاف تشغيل الترتيب الحسابي وعرض المحتوى بالترتيب الذي تم نشره بدلاً منه وفقا لموقع the verege.

وتعتمد التغييرات على التعديلات السابقة لوظيفة "آخر الأخبار"، في أكتوبر الماضي، قدم Facebook أداة "المفضلة" التي تتيح للمستخدمين اختيار ما يصل إلى ثلاثين صديقًا وصفحة، وإعطاء الأولوية لمحتوياتهم أو عرضها في موجز منفصل. تقدم الشركة أيضًا للمستخدمين خيار فرز خلاصاتهم حسب "الأحدث"، لكنها تخفي هذه الخيارات في قوائم غامضة.

ويعمل Facebook على جعل هذه المرشحات "المفضلة" و"الحديثة" أكثر بروزًا، ووضعها مباشرة في الجزء العلوي من موجز الأخبار كعلامات تبويب منفصلة يمكن للمستخدمين التبديل بينها.

ويتم إطلاق شريط التصفية هذا على مستوى العالم على تطبيق Facebook على Android وسيتوفر على iOS "في الأسابيع المقبلة"، لكن ليس من الواضح ما إذا كان سيكون متاحًا على إصدار الويب من Facebook.

وسيختفي شريط الفلتر إذا لم تستخدمه بشكل منتظم، ولكن هناك تحذير كبير: شريط التصفية ليس إضافة دائمة لواجهة مستخدم Facebook.

ووفقا لموقع The Verge فأن الميزة ستختفي إذا لم يصل المستخدمون إلى أداة Favorites لمدة سبعة أيام.

سيتعين عليهم بعد ذلك العثور على مفضلاتهم من خلال قائمة التفضيلات لموجز الأخبار وسيعود شريط التصفية، وبالمثل، فإن علامة التبويب "الأحدث" ستختفي أيضًا إذا لم يتم الوصول إليها بانتظام.

بالإضافة إلى شريط التصفية ، يقدم Facebook أداة جديدة تتيح للمستخدمين تحديد الأشخاص الذين يمكنهم التعليق على منشوراتهم (يمكن أن يقتصر هذا على الأصدقاء أو لمجرد وضع علامات على الأشخاص والصفحات) وتوسيع المحتوى الذي يشمله "لماذا أرى" هذه؟".

وتم تقديم هذه الأداة الأخيرة في أبريل الماضي وتسمح للمستخدمين بالنقر فوق المشاركات التي اقترحتها خوارزميات Facebook لمعرفة سبب التوصية بها لهم.

وستغطي هذه التفسيرات الآن المشاركات المقترحة من الصفحات أو الأشخاص الذين لا يتابعهم المستخدمون ، مما يوضح كيف أدت الموضوعات ذات الصلة بالمشاركات والتفاعلات والموقع إلى اقتراحها.

هذه التغييرات طفيفة نسبيًا، ولكنها بشكل عام تمنح الأشخاص مزيدًا من التحكم في خوارزميات Facebook غير الشفافة في كثير من الأحيان.

وتشير التغييرات إلى أن أكبر شبكة اجتماعية في العالم حريصة على الاختيارات التي تتخذها أنظمتها الخوارزمية. وهذا ليس مفاجئًا بالنظر إلى أن الشركة تعرضت مرارًا وتكرارًا لانتقادات بسبب الدراسات التي تظهر أن هذه الأنظمة الآلية تضخم المعلومات الخاطئة والمحتوى المتطرف في محاولة واضحة لزيادة تفاعل المستخدم - وهو مقياس يحكم خيارات تصميم Facebook.

وتم توجيه مثل هذه الانتقادات ضد الموقع لسنوات، لكنها أصبحت حادة بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة حيث يفكر المشرعون ومجلس الرقابة التابع للشركة في تنظيم أكثر تدخلاً لخوارزميات Facebook.

ومع وضع ذلك في الاعتبار، من المنطقي أن تمنح الشركة مستخدميها القدرة على إلغاء الاشتراك في الفرز الخوارزمي تمامًا.

ولكن كما هو الحال غالبًا مع Facebook ، يبدو أن الشركة مترددة في الالتزام بالتغييرات التي قد تقوض إحصائيات المشاركة الخاصة بها، إذا اختفى شريط التصفية بعد سبعة أيام من عدم النشاط، فإنه يدعو إلى سؤال واضح: هل Facebook جاد حقًا في السماح للمستخدمين باختيار ما يرونه على الموقع، أم أنه يريد فقط إعطاء مظهر التحكم؟