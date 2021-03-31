تكنولوجيا: ZTE تعلن عن ساعة Watch GT وسماعة LiveBuds SE

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ZTE رسمياً في حدث أقيم اليوم عن ساعتها الذكية ZTE Watch GT وسماعة LiveBuds SE اللاسلكية.

ساعة ZTE Watch GT الذكية

انطلقت ساعة Watch GT الذكية اليوم بتصميم دائري بشاشة AMOLED بحجم 1.2 إنش، كما تتميز بتصميم من سيائك الألومنيوم خفيف الوزن 30 جرام، وتتميز سوارة المعصم من السيليكون بألوان الأصفر، والرمادي، والأزرق وأيضاً الأسود والبرتقالي.

وتدعم Watch GT رصد معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم، وقياس نسبة الإجهاد، وتتبع حالة المستخدم أثناء النوم، كما تتضمن الساعة الذكية نظام GPS مدمج، وتدعم مقاومة الماء عند 5ATM، حيث يمكن للساعة الذكية أن تدعم تتبع المستخدم في رياضية السباحة.

أيضاً تدعم الساعة الذكية تتبع نشاط المستخدم في 16 نمط رياضي، مع نمط رياضي خاص لكرة القدم، حيث يتيح هذا النمط تتبع وضع المستخدم في الوقت الفعلي، كما يقدم للمستخدم خريطة بتطور حالة ضربات القلب على مدار نشاط كرة القدم.

كما تتميز الساعة الذكية عرض الإشعارات، والتحكم في الموسيقى وإلتقاط الصور بالكاميرة عن بعد، وتدعم الساعة الذكية عمر شحن يصل إلى 15 يوم في الإستخدام المكثف، أو 23 يوم مع نمط توفير الطاقة، وتنطلق الساعة الذكية بسعر 90 دولار.

سماعة ZTE LiveBuds SE

تتميز سماعة LiveBuds SE اللاسلكية بتصميم داخل الأذن، كما تتوفر السماعة اللاسلكية بألوان الأبيض والأسود، وتتميز بوزن خفيف، كما تدعم معايير IPX4 لذا فالسماعة تتميز بتصميم مقاوم للتعرق.

أيضاً تدعم السماعة اللاسلكية خفض الضوضاء في المكالمات، وتستمر البطارية بعمر شحن يصل إلى أسبوع تقريباً، وتنطلق LiveBuds SE للسوق الصيني بسعر 23 دولار.

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