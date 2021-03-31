“لينكد إن” يضيف ميزة جديدة لمستخدمي بعض الدول

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 31 مارس 2021 01:02 مساءً - منذ 4 دقائق

قالت إدارة موقع الشبكات المهنية “لينكد إن” أنها ستسمح للمستخدمين الذين لا يريدون تحديد جنسهم بإضافة “الضمائر” إلى حساباتهم، وذلك في الولايات المتحدة وبريطانيا والسويد وكندا وايرلندا.

المستخدمون في البلدان الخمسة سيكونون الآن قادرين على تحديد “الضمائر – هم أو أنهم” بدلا من “هو أو هي”، في خطوة قالت الإدارة إنها تأتي استجابة لطلب المستخدمين.

وقال “بف آينيو” مدير قسم الهندسة للهوية والحسابات الشخصية في لينكد إن الذي يضم 738 مليون مستخدم من 200 دولة ومنطقة، إن “المستخدمين يشعرون بالحاجة لكيفية تحديد الذات”.

وأضاف آينيو في حديث مع “رويترز” أن الشركة رأت بالفعل أن “عدة مستخدمين يقومون بإضافة الضمائر إلى جانب أسمائهم، لأن هذه الميزة لم تكن متوفرة، ومن الواضح أن هناك حاجة صريحة للقيام بذلك”.

ووفقا لمسح أجري هذا الشهر من قبل مؤسسة “سنسس وايد” للاستشارات والإحصاءات، فقد ظهر أن مديري التوظيف والباحثين عن عمل يؤيدون “إدراج الضمائر المفضلة” على السير الذاتية.

ومن بين أولئك الذين يبحثون عن وظائف، قال 70٪ إنهم شعروا أنه من المهم أن يعرف أرباب العمل “الضمائر المختارة من قبل الأفراد”، فيما أيد 72٪ من “مديري التوظيف المستقبليين” ذلك، وقالوا إن هذا “يظهر الاحترام للآخرين”.

وتسمح بعض مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى بالفعل للمستخدمين باختيار الضمائر، وفي عام 2014 أعلن فيسبوك عن “خيار مخصص للمساعدة بشكل أفضل على التعبير عن الهوية الخاصة”، مما يتيح للمستخدمين اختيار التعريفات التي يريدونها.

ويأتي قرار لينكد إن وسط نقاشات في دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة حول ما يعنيه أن تكون رجلا أو امرأة، و”كيفية أن تتعامل المؤسسات مع المفاهيم غير التقليدية حول الجنس”.