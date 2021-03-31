قريبا … محادثات صوتية مباشرة في سبوتيفاي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 31 مارس 2021 01:02 مساءً - منذ 48 دقيقة

استثمرت منصة سبوتيفاي بكثافة في محتوى البودكاست المسجل سابقًا، وتتطلع الشركة الآن لاستضافة المحادثات الصوتية المباشرة.

وأعلنت المنصة أنها استحوذت على Betty Labs، الشركة التي تقف وراء تطبيق الصوت الرياضي المباشر Locker Room.

ونتيجة لعملية الاستحواذ، يبقى Locker Room موجودًا في App Store، لكن مع تغيير علامته التجارية إلى اسم مختلف في المستقبل عبر iOS وأندرويد مع تركيز أوسع على المحتوى الموسيقي والثقافي والرياضي.

وتقول سبوتيفاي: إنها ترى المحادثات الصوتية المباشرة مثالية لصناع المحتوى الذين يرغبون في التواصل مع الجماهير في الوقت الفعلي، سواء كان ذلك لعرض ألبوم أو استضافة جلسة أسئلة وإجابات أو ربما أداء.

وتسمح سبوتيفاي لأي شخص باستضافة المحادثات الصوتية المباشرة، مما يعني أن تطبيقها يتنافس مباشرة مع جميع تطبيقات الصوت المباشر المتنوعة الموجودة حاليًا في السوق، بما في ذلك Twitter Spaces و Clubhouse و Discord.

ولن تطلب المنصة من صناع المحتوى لديها إجراء المحادثات الصوتية المباشرة عبر تطبيق سبوتيفاي فقط.

وقال (غوستاف سودرستروم) Gustav Söderström، كبير مسؤولي البحث والتطوير في سبوتيفاي: ربما ندمج بعض هذه الميزات أو كل هذه الميزات في المستقبل.

وتختبر سبوتيفاي أيضًا ميزات مختلفة لتحقيق الدخل، وقد تكون بعض الدردشات مجانية، بينما يتم دفع رسوم مقابل الدردشات الأخرى.

وأضاف سودرستروم: إن الأشخاص يسجلون محادثات Spaces و Clubhouse ويرفعونها كملفات MP3 إلى Anchor، وهي منصة لإنشاء واستضافة البودكاست تابعة لشركة سبوتيفاي.

وأصبح المحتوى الصوتي شائعًا على نطاق واسع بشكل كبير في مجال التكنولوجيا حيث تتطلع أكبر الأسماء في المجال إلى الاستثمار في محتوى البودكاست المسجل سابقًا بالإضافة إلى الصوت المباشر.

واستحوذت أمازون على شبكة البودكاست Wondery العام الماضي، بينما تم إطلاق Clubhouse و Spaces العام الماضي أيضًا، وتتطلع فيسبوك إلى إنشاء ميزة صوتية مباشرة.

وبالرغم من أن سبوتيفاي تركز في الغالب على البث الصوتي، إلا أنها تظهر أنه يمكن للشركات الوصول إلى كلا العالمين، حيث يمكن للتسجيل الصوتي المباشر تطوير قائمتها للبث والترويج في الوقت نفسه للموسيقى القابلة للبث الموجودة عبر التطبيق.