ناسا تنشر صورة لأول مروحية على المريخ

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 31 مارس 2021 01:02 مساءً - منذ 49 دقيقة

قالت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أن المروحية “إنجنيويتي” التي كانت على متن المركبة بيرسيفيرنس تستعد للهبوط على كوكب المريخ.

وغرد حساب ناسا بالعربية أن “الحوامة إنجنيويتي تمد أرجلها الأربع تمهيدا لإسقاطها من على متن الجوال برسيفيرنس”.

من المقرر أن تقوم “إنجنيويتي” برحلة لمدة شهر على سطح المريخ، حيث ستكون أول مروحية تقوم برحلة على الكوكب الأحمر، وتعمل بالطاقة ويتم التحكم فيها من على سطح كوكب آخر، هو كوكبنا بالطبع، الأرض، بحسب وكالة ناسا.

ويستعد علماء “ناسا” لبدء تشغيل أول رحلة للمروحية على سطح كوكب المريخ، بحلول الثامن من أبريل المقبل.

وستكون مهمتها البحث عن حياة على سطح المريخ، وستدرس مناخه، وستجمع عينات سيتم إرسالها إلى الأرض بحلول عام 2030.

ويقول قائد فريق الطيارين للمروحية، هافارد جريب: “نحن نستخدم الطائرات بدون طيار والمروحيات هنا على الأرض من أجل تنفيذ مهمات قد يكون من الصعب إنجازها بمركبات أرضية، لكم أن تتخيلوا عندما تكون لدينا نفس هذه القدرة لاستخدامها على سطح كوكب المريخ”.

وأضاف “يمكن أن نستفيد منها من أجل أغراض الاستطلاع أو التقاط صور واستكشاف المناطق، أو الأهداف العلمية المحتملة للمركبات الجوالة في المستقبل”.

وقطعت المركبة “بيرسيفيرنس”، التي أرسلتها ناسا مؤخرا لاستكشاف المريخ، المسافة ما بين الأرض والكوكب الأحمر في رحلة استغرقت سبعة أشهر، برفقة المروحية التي ستسهل مهام استكشاف الكوكب.