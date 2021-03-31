تكنولوجيا: TCL تعلن عن موعد مؤتمرها القادم في 14 من أبريل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة TCL يوم 14 من أبريل المقبل لعقد مؤتمرها الخاص بالأسواق العالمية، على أن يتم بث المؤتمر على شبكة الإنترنت، ومن المتوقع أن يتم الإعلان خلال الحدث عن إصدار جديد من سلسلة هواتف 20.

ينطلق حدث TCL في منتصف الشهر المقبل تقريباً، حيث من المتوقع وفقاً للتسريبات أن تقدم الشركة خلال الحدث كلاً من هواتف 20 Pro 5G و20L وأيضاً 20S.

كانت شركة TCL قد كشفت عن اثتان من سلسلة هواتف TCL 20 خلال معرض CES في بداية هذا العام، حيث قدمت الشركة هواتف TCL 20 5G وTCL 20 SE، ومن جديد بدأت الشركة في الإستعداد لإطلاق مزيد من الإصدارات خلال حدثها المقرر عقده الشهر المقبل.

كما تشير بعض التوقعات إلى أن شركة TCL ستكشف أيضاً خلال الحدث عن الترقية الجديدة لنماذج الهواتف التي كشف عنها العام الماضي، حيث جاء أحد النموذجين ليكشف عن رؤية الشركة في تصميم الهواتف المميزة بشاشة قابلة للتدوير على غرار هاتف Oppo X 2021.

بينما كشف النموذج الأخر عن رؤية TCL في تصميم الهواتف القابلة للطي بشاشة ثلاثية، حيث تطوى شاشة الهاتف إلى ثلاثة أقسام، لذا نترقب تفاصيل أكثر عن خطط الشركة والإصدارات الجديدة خلال الحدث المقرر عقده خلال الفترة القادمة.

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