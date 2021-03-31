واتساب يكشف عن ميزة جديدة لمستخدميه

الشارقة - اميمة ياسر - يعمل فريق واتساب WhatsApp، على تطوير الكثير من الميزات الجديدة للتطبيق في الوقت الحالي، حيث ستسمح أحدث ميزة تم رصدها في الاختبارات التجريبية ببرنامج التراسل، للمستخدمين بتغيير الألوان في التطبيق.

ووفقا للقطات الشاشة التي نشرها موقع "Wabbetainfo"، فأن "واتساب" سوف يتيح لمستخدميه في تحديث مستقبلي، القدرة على تغيير الألوان داخل التطبيق.

وأوضح متتبع ميزات واتساب عبر حسابه الرسمى على "تويتر" أن الميزة قيد التطوير حاليا ولا يوجد الكثير من التفاصيل عنها في الوقت الحالي.

وبحسب ما ذكره موقع "india today"، فأنه يمكن الاستنتاج من لقطات الشاشة التي شاركها موقع الويب المتخصص في رصد المزايا التجريبية في تطبيق "واتساب"، أن الميزة الجديدة ستتيح للمستخدمين تغيير الألوان في مربع الدردشة أو تغيير النص إلى اللون الأخضر الفاتح.

ويشار إلى أن "واتساب" يعمل على بعض الميزات في الوقت الحالي، من بينها ميزة جديدة تدعى مواضيع الدردشة chat threads، وهي ستتيح لمستخدمي تطبيق التراسل على نظامي أندرويد وiOS، القدرة على إدارة تقارير الأخطاء والإبلاغ عن مشكلاتهم من خلال التراسل مع خدمة العملاء الخاصة بالشركة، وبعد أن يتم التحقق من سلاسل الدعم من المحادثات المشفرة من طرف إلى طرف بين الشركة والمستخدم، سيتم إغلاق نافذة الدردشة فور إصلاح المشكلة.

وكما أعلنت شركة "فيسبوك"، المالكة لخدمة التراسل الشهيرة، خلال الأسابيع الماضية عن وظيفة جديدة تتيح لمستخدمي واتساب إمكانية البحث عن الملصقات، والتي ستسهل على مستخدمي التطبيق على أندرويد وiOS، العثور على الملصقات المفضلة بناءا على محادثتهم.

ومن بين الميزات المرحة التي يختبرها فريق مطورو "واتساب" في الوقت الحالي، هي خاصية جديدة تم رصدها في النسخ التجريبية من خدمة المراسلة بداية الشهر الجاري، والتي تتيح لمستخدميه خيارا لجلب حزم الملصقات المتحركة من مصادر خارجية.