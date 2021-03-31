Gocycle تكشف عن الدراجات الكهربائية السريعة الطي

دبي - يزن راشد - عادت Gocycle، الشركة المصنعة لبعض الدراجات الكهربائية الأكثر قابلية للتكيف على هذا الكوكب، بدراجتها الكهربائية من الجيل الرابع.

وأعلنت الشركة عن تشكيلة G4 للدراجات الكهربائية، التي تجلب معها محركًا جديدًا وإطارات أفضل ومكونات أخف من ألياف الكربون.

وتمثل هذه التحديثات تحسينات ملحوظة على التصميم الذي مضى عليه الآن أكثر من عقد من الزمان.

وتمثل Gocycle واحدة من أقدم اللاعبين في مجال الدراجات الكهربائية القابلة للطي مع إصدار G1 منذ عام 2009.

ويبدأ سعر تشكيلة G4 من 3999 دولار، وتتوفر نماذج G4 و G4i و G4i Plus للطلب الأولي.

وتصنع Gocycle دراجة كهربائية مناسبة للتنقلات الطويلة والسفر المتعدد الأشكال، وذلك بالنظر إلى تصميمها المضغوط السريع الطي بإطارات كبيرة الحجم.

وتبدأ هذه التحسينات بمحرك كهربائي جديد G4drive ينتج المزيد من القوة والعزم، وتتميز تشكيلة G4 بأكملها بشوكة من ألياف الكربون الأحادية الجانب.

ووفقًا لشركة Gocycle، يزيد التصميم من التوافق الرأسي، وهي طريقة للقول: إن ألياف الكربون أفضل في امتصاص المطبات عبر الطريق، مما يؤدي إلى قيادة أكثر راحة.

وأضافت الشركة عبر المقود منفذ USB يمكنك استخدامه لشحن هاتفك عندما لا تعمل بطارية G4 على تشغيل الدراجة الكهربائية.

وهناك إطار أعرض متصل بالشوكة عززته Gocycle بمركب السيليكا لتحسين الثبات، ويسمح الإطار بحبس المزيد من الهواء، مما يجب أن يساعد في توفير قيادة أكثر راحة.

وكما هو الحال مع GXi، يمكنك طي الدراجة لأسفل في نحو 10 ثوانٍ، ويحافظ دبوس التيتانيوم المضاف حديثًا على محاذاة مفصل الطي.

وتمكنت الشركة من جعل الدراجة الكهربائية أخف وزناً من خلال تعديل المكونات، مثل دوارات القرص، والنتيجة هي أن G4i Plus، الأخف وزناً والأغلى ضمن تشكيلة G4 الجديدة، تزن 16 كيلوجرام.

وتتوفر تشكيلة Gocycle G4 بأكملها للطلب الأولي في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتأتي G4 مع تروس ميكانيكية بسعر 4000 دولار، في حين تأتي G4i مع التبديل الإلكتروني التنبئي ومصابيح التشغيل النهارية المتكاملة وشاشة LED أكثر تفصيلاً بسعر 5000 دولار، بينما تأتي G4i Plus مع عجلات الكربون الخفيفة الوزن بسعر 6000 دولار.

وبخلاف المكونات الأكثر تميزًا في النموذجين الأخيرين، فإن الاختلاف الأكثر أهمية بين G4i و G4i Plus و G4 هو أنهما يشتملان على بطارية بمدى 80 كيلومتر، فيما تقتصر G4 على 65 كيلومتر.

ومع ذلك، تأتي جميع النماذج الثلاثة من الدراجة الكهربائية مع شاحن الشركة 4A بقوة 36 فولط، الذي يمكنه الحصول شحن بطارية G4i و G4i Plus بالكامل في نحو ثلاث ساعات ونصف.