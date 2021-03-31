شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا احتفلت جوجل بتحرير سفينة "إيفر جيفين" من قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت جهود تعويم سفينة الحاويات "إيفرجيفين"، التي جنحت في قناة السويس وأوقف حركة الملاحة بالقناة منذ الثلاثاء الماضي، وهو الحدث الذى شغل أنظار العالم خاصة مع إغلاق أهم طريق للتجارة العالمية، ومع إعادة فتح المجري الملاحي من جديد احتفلت شركة جوجل عملاق محركات البحث بذلك عبر طريقة بسيطة.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندي، فإذا كنت تبحث عن مصطلحات مثل "Suez Canal" أو "Ever Given" على جوجل، فستتمكن من مشاهدة رسم متحرك لرموز تعبيرية للسفينة تبحر أسفل شريط بحث جوجل، وهي متاحة عند البحث عن هذه الكلمات باللغة الإنجليزية.





ويبدو أن الرسوم المتحركة متاحة فقط على سطح المكتب حتى الآن لأن إصدارات الجوال أو الويب من Google لم تعرضها بعد، وقد استؤنفت حركة المرور مرة أخرى بقناة السويس بعد تعويم سفينة الحاويات الجانحة التى سدت المجرى المائى حوالى أسبوع.