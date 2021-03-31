انت الان تتابع خبر ميزة جديدة من خرائط غوغل ترشد السائقين نحو هذا النوع من الطرقات والان مع التفاصيل

وأشارت إلى أنه سيتم إطلاق هذه الميزة في وقت لاحق من العام الحالي في الولايات المتحدة، وستصل في النهاية إلى دول أخرى، وذلك كجزء من التزامها بالمساعدة في مكافحة تغير المناخ من خلال خدماتها.

بغداد - ياسين صفوان - وأوضحت شركة "غوغل" الأمريكية المطورة للتطبيق أنه سيرشد السائقين باتجاه طريق يعتقد أنها تولد أقل انبعاثات كربونية بناء على حركة المرور والمنحدرات، إلى جانب عوامل أخرى، بحسب وكالة "رويترز".

ولفتت "غوغل" إلى أنها تستمد تقديراتها النسبية بشأن الانبعاثات الكربونية بإجرائها اختبارات على أنواع مختلفة من السيارات وأنواع الطرق، وكذلك باعتمادها على الرؤى الخاصة بمختبر الطاقة المتجددة الوطني التابع للحكومة الأمريكية.وتضمن إعلان "غوغل"، يوم امس الثلاثاء، كذلك تغييرات إضافية تركز على المناخ، إذ ستبدأ اعتبارا من شهر يونيو/ حزيران المقبل في تنبيه السائقين الذين على وشك السفر بشأن المناطق التي تحتوي على انبعاثات منخفضة.

كما أنه خلال الأشهر المقبلة، سيتمكن مستخدمو تطبيق "خرائط غوغل" من مقارنة السيارة وركوب الدراجات والمواصلات العامة وخيارات السفر الأخرى في مكان واحد، بدلا من التبديل بين الأقسام المختلفة.



وفي العام الماضي، أجريت دراسة على 20 شخصا في جامعة ولاية كاليفورنيا الأمريكية في لونغ بيتش، كشفت أن المشاركين بها كانوا أكثر ميلا إلى التفكير في انبعاثات الكربون أثناء اختيارهم الطرق التي سيسلكونها، بعدما أظهر لهم تطبيق ذكي التقديرات الخاصة بانبعاثات الكربون.