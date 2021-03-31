فولفو و Aurora تطوران الشاحنات شبه المستقلة بالكامل

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة فولفو عن شراكة مع شركة Aurora الناشئة للقيادة الذاتية في مجموعة جديدة من الشاحنات شبه المستقلة بالكامل، حسبما أعلنت الشركتان.

وقالت الشركتان: إن الصفقة بين فولفو و Aurora – التي أسسها مسؤولون تنفيذيون سابقون من جوجل وتيسلا وأوبر – هي شراكة طويلة الأجل تمتد لعدة سنوات.

ويمثل هذا التعاون الشراكة الأحدث بين إحدى الشركات المصنعة وشركة تكنولوجيا قيادة مستقلة ناشئة، حيث تستمر الصناعة في التقدم ببطء نحو المستقبل مع المزيد من الشاحنات وسيارات الركاب الذاتية القيادة عبر الطريق.

وتختبر Aurora مجموعة العتاد والبرامج الخاصة بها Aurora Driver في أسطولها التجريبي من الميني فان وشاحنات الفئة 8 منذ العام الماضي.

وعلى عكس منافسيها، الذين يركزون بشكل كبير على تطبيقات سيارات الأجهزة الذاتية القيادة، قالت الشركة: إن أول خدمة تجارية لها ستكون في مجال النقل بالشاحنات.

وقالت فولفو: يتطلب إنشاء عرض مستقل وقابل للتطبيق عبر الطرق السريعة شراكات وثيقة مع كل من العملاء والشركاء التقنيين لتطوير القدرات المطلوبة.

وأضافت: هذه الشراكة تجعل هدفنا المتمثل في النقل كخدمة أقرب خطوة مهمة وتسرع من عرضنا التجاري للتطبيقات من مركز إلى مركز في أمريكا الشمالية.

وجمعت Aurora حتى الآن تمويلًا بقيمة 690 مليون دولار، وتم الترحيب بالمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي (كريس أورمسون) Chris Urmson، وذلك بفضل عمله في المساعدة في ريادة مبادرة السيارات الذاتية القيادة من جوجل.

كما ساعد المؤسس المشارك للشركة (ستيرلنج أندرسون) Sterling Anderson في قيادة مشروع تيسلا Model X.

وجمعت الشركة نصف مليار دولار العام الماضي في جولة تمويل بقيادة أمازون، كما استحوذت أيضًا على قسم أوبر المستقل، وتعاونت مع تويوتا لتطوير أسطول من سيارات الأجهزة الذاتية القيادة، مع تشغيلها للمرة الأولى عبر الطريق بحلول نهاية عام 2021.

وتضيف فولفو، وهي ثاني أكبر شركة مصنعة للشاحنات شبه الثقيلة، تدريجياً المزيد من الميزات المستقلة جزئياً في شاحناتها، لكنها لم تعقد بعد صفقة لبناء مركبات توصيل دون سائق بالكامل.

ومن المرجح أن يكون النقل بالشاحنات لمسافات طويلة أحد التطبيقات الواسعة الأولى لتقنيات القيادة الآلية.

وهناك مخاوف واسعة النطاق في صناعة النقل بالشاحنات من أن التكنولوجيا المستقلة قد تؤدي إلى إزاحة هائلة بين سائقي الشاحنات.

ووجدت دراسة أجريت عام 2017 أن الشاحنات الآلية يمكن أن تقلل من الطلب على السائقين بنسبة تصل بين 50 و 70 في المئة في الولايات المتحدة وأوروبا بحلول عام 2030، ليصبح 4.4 ملايين سائق محترف من أصل 6.4 ملايين سائق في القارتين مهملين.

وتتزايد هذه المخاوف مع قيام شركات التكنولوجيا بتقديم نماذج أولية لافتة للنظر ودون مقصورة مصممة لإبعاد السائق تمامًا عن المعادلة.

وكانت هناك موجة من الشراكات وصفقات الشركات الأخرى في السنوات الأخيرة في صناعة النقل بالشاحنات دون سائق الناشئة، خاصة وأن جائحة كورونا تلقي بظلال من الشك على الجدوى الطويلة المدى لاستخدام المركبات المستقلة لنقل الركاب.

وقال لاعبون معروفون، مثل دايملر: إنهم ينضمون إلى Waymo، بينما يعمل القادمون الجدد، مثل: TuSimple و Ike و Embark و Plus باتجاه الشاحنات دون سائق بالكامل.