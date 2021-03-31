شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "جوجل" تتيح مكالمات فيديو مجانية لمدة تصل إلى 24 ساعة لمستخدمي حساب "جي ميل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل أنها ستمنح عبر منصتها جوجل مييت "Google Meet" التي تقدم خدمة اتصال الفيديو، مكالمات فيديو مجانية لمدة تصل إلى 24 ساعة لمستخدمي حساب "جي ميل" حتى يونيو المقبل.

وأوضحت الشركة، أن جوجل مييت يعمل في الوقت الحالي على تمديد مكالمات الفيديو غير المحدودة للإصدار المجاني حتى يونيو من هذا العام.

وكانت شركة (جوجل) قد ذكرت -في وقت سابق- أنها ستقيد الإصدار المجاني من جوجل مييت حسابات "جي ميل" ليكون لمدة 60 دقيقة اعتبارًا من 31 مارس 2021.