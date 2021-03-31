تكنولوجيا: الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لإجراء مسوحات الأراضى

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الصين، قمرا صناعيا جديدا لرصد الأرض إلى الفضاء، وذلك من مركز جيوتشيوان، لإطلاق الأقمار الصناعية فى شمال غربى الصين.

وذكر مركز جيوتشيوان، فى بيان اليوم الأربعاء، أن القمر الصناعى "قاوفن-12 02" تم إطلاقه على متن الصاروخ الحامل "لونج مارش-4 سى" الساعة 6:45 صباح يوم الأربعاء "بتوقيت بكين"، وأنه دخل مداره المخطط بنجاح.

وأشار إلى أنه سيتم استخدام القمر الصناعى لإجراء مسوحات الأراضى، والتخطيط الحضرى، وتصميم شبكة الطرق، وتقدير غلة المحاصيل، بالإضافة إلى الإغاثة فى حالات الكوارث.

