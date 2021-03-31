شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: س و ج.. كل ما تحتاج معرفته عن دمج ماسنجر مع انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لكل من مستخدمى أندرويد و iOS تجميع رسائلهم المباشرة على انستجرام (DMs) مع تطبيق فيس بوك ماسنجر بسهولة كبيرة، ولاستخدام هذه الميزة، يتعين على المستخدمين تحديث تطبيقات انستجرام وفيس بوك من خلال متاجر التطبيقات المعنية، وتحديد ميزة المراسلة المتقاطعة لاستخدام هذه الميزة، وبمجرد تمكين الميزة، سيتم تغيير رمز DM إلى رمز ماسنجر.

كيف يمكننى إرسال رسالة لشخص ما على انستجرام؟ اتبع الخطوات التالية:

- فى موجز انستجرام الخاص بك، اسحب لليسار من أى مكان أو انقر على الأيقونة الموجودة فى أعلى يمين الشاشة.

- الآن، حدد الشخص الذى تريد إرسال رسالة إليه.

- اكتب رسالة وانقر على "إرسال".

هل يمكننى استخدام انستجرام لتسجيل الدخول إلى فيس بوك؟

نعم، يمكنك استخدام انستجرام لتسجيل الدخول إلى فيس بوك ومشاركة المنشورات مباشرة، فى حسابك على انستجرام، انقر على خيار "الإعدادات" ثم انقر على "فيس بوك" وأدخل معلومات تسجيل الدخول إلى فيس بوك.

هل يمكنك استخدام ماسنجر بدون فيس بوك؟

يمكنك استخدام برنامج ماسنجر بدون حساب فيس بوك والبدء بمحادثات جماعية وتحميل الصور ومقاطع الفيديو والمزيد، ويمكنك أيضًا تنزيل تطبيق فيس بوك ماسنجر على سطح المكتب.

كيف أرى رسائل انستجرام الخاصة بى على فيس بوك؟

- قم بتسجيل الدخول إلى حساب فيس بوك الخاص بك.

- اختر الحساب أو الصفحة التى تريد التحقق من انستجرام DMs.

- حدد موقع رابط "البريد الوارد" الموجود فى الركن الأيمن العلوي.

- علاوة على ذلك، سترى الخيارات - "ماسنجر" و "Instagram Direct".

- انقر على "Instagram Direct" وقم بتوصيله بحسابك على انستجرام.

- الآن، عندما تفتح صندوق الوارد الخاص بك على فيس بوك، ستظهر انستجرام DMs الخاصة بك.

كيف أقوم بتوصيل فيس بوك الخاص بى إلى انستجرام الخاص بي؟

اتبع الخطوات التالية:

- افتح حساب انستجرام الخاص بك وانتقل إلى ملف التعريف الخاص بك.

- اضغط على ثلاثة خطوط عمودية تظهر فى أعلى يمين الشاشة.

- الآن اضغط على "الإعدادات" وحدد الخيار "الحساب".

- انقر على "Sharing to Other Apps" ثم حدد "فيس بوك".

- الآن، قم بتسجيل الدخول إلى فيس بوك الخاص بك عن طريق إدخال المعرف وكلمة المرور.

هل ماسنجر يستخدم رقم هاتفك؟

لا يتطلب فيس بوك ماسنجر، وهو تطبيق مراسلة شائع، رقم هاتفك، كل ما تحتاجه هو حساب على فيس بوك واتصال ثابت بالإنترنت.