للمرة الرابعة.. انفجار صاروخ “سبيس إكس” الفضائي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 31 مارس 2021 09:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

المحاولة الرابعة على التوالي التي تنتهي بهذه الطريقة، انفجر نموذج أولي غير مأهول لصاروخ “ستارشيب” الفضائي العملاق الذي تطوره شركة “سبيس إكس” الأميركية، الثلاثاء، والذي تسعى الشركة إلى استخدامه لأرسال رواد فضاء إلى كوكب المريخ في المستقبل.

وأظهرت لقطات بث حي لإطلاق الصاروخ الذي تطوره الشركة المملوكة للملياردير الأميركي، إيلون ماسك، عملية إطلاقه من بوكا تشيكا في فلوريدا ثم توقف البث بعد نحو خمس دقائق.

وأطلق الصاروخ SN11 في رحلة تجريبية لمسافة 10 كيلومترات، لكن قبل الهبوط بفترة وجيزة، حدث انفجار على متنه، وتسعى الشركة في الوقت الحالي معرفة أسباب حدوثه.

وقال المهندس في جون إنسبروكر: “يبدو إننا فقدنا كل البيانات بالمركبة، سيتعين علينا معرفة ما حدث من الفريق”:

ويظهر في البث ضباب كثيف جعل من الصعب رؤية هبوط الصاروخ، وقد تم العثور على حطام منه على بعد نحو ثمانية كيلومترات من موقع هبوطه.

وانفجر نموذج أولي آخر مطلع هذا الشهر بعيد دقائق من الإقلاع، بعد رحلتين تجريبيتين انتهتا بانفجار الصاروخين أثناء محاولتهما الهبوط إذ فشلا في كلا المحاولتين في التخفيف من سرعتهما وارتطما بالأرض وسط كرة لهب ضخمة.

و”ستارشيب” واحدة من سلسلة من النماذج الأولية للصاروخ الثقيل الذي طورته شركة الفضاء لنقل البشر ونحو 100 طن من البضائع في مهام مستقبلية إلى القمر والمريخ.