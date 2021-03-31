شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل جديدة يكشفها آخر رائد فضاء غادر محطة ناسا "Skylab " منذ نصف قرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إد جيبسون، رائد الفضاء السابق، وهو آخر شخص غادر محطة الفضاء Skylab التابعة لناسا، "إنه سيعود إلى الفضاء بحماس، إذا أتيحت له الفرصة"، وكان جيبسون، عالم فيزياء الطاقة الشمسية، ضمن المجموعة الأولى من العلماء ورواد الفضاء الذين تم اختيارهم للذهاب إلى الفضاء من جانب ناسا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال الرجل البالغ من العمر 84 عامًا، "إذا أراد شخص ما اختبار تأثير انعدام الجاذبية على العظام الأكبر سنا المتعبة فأنا متاح".

وظهر في فيلم وثائقي جديد بعنوان "البحث عن Skylab " للمخرج دوايت ستيفن بونيكي حول المحطة الفضائية الأولى والوحيدة التي أدارتها ناسا بالكامل، والتي عاش بها ثلاث فرق منفصلة لمدة 24 أسبوعًا بين عامي 1973 و 1974، فهذه المحطة هي سلف محطة الفضاء الدولية (ISS)، وهي واحدة من أعظم الإنجازات الهندسية للبشرية.

واستغرقت المحطة أقل من عام وزار تسعة رواد فقط المحطة في ثلاث مجموعات من ثلاثة، ومع ذلك، كانت مهمات Skylab مسؤولة عن مجموعة من الاكتشافات العلمية قبل أن تتحطم بشكل كبير في أستراليا الغربية في عام 1979، فزودت البعثات المجتمع العلمي بمعلومات لا حصر لها ولا تقدر بثمن حول كوكبنا والشمس والفضاء والكون نفسه.

قال جيبسون، الذي درس الفيزياء الشمسية قبل انضمامه إلى ناسا، إن رؤية الشمس من الفضاء كانت "منعشة للغاية"، لأنهم "لم يكن لديهم أي شيء بين أدوات الرصد الخاصة بهم في المحطة والشمس نفسها، موضحا "يمكننا أن ننظر إلى الهالة، المنطقة المحيطة بالشمس، تمامًا كما نفعل هنا في الأسفل".

وأضاف جيبسون، "لكن على الأرض علينا أن ننتظر حدوث كسوف للشمس، هناك يمكننا أن نرى الغلاف الجوي للشمس في أي وقت كنا في ضوء الشمس".

وتابع، أن بإمكانهم رؤية التوهجات القادمة من الشمس بوضوح شديد، مما يخلق علاقة أوثق بكثير بين رواد الفضاء والشمس، مما سيكون عليه الحال على الأرض.

وأوضح جيبسون، "الحيلة الحقيقية هي أن نفهم كيف يظهر التوهج الشمسي وقد وصلنا من الولادة إلى منتصف عمر التوهج، لكن دقة الأدوات لم تكن كافية لرؤية تفاصيل كيفية حدوثها حقًا."

واستخدمت الوكالة العمل الذي قام به جيبسون وآخرون على Skylab للمساعدة في تطوير مجال التنبؤ بالوهج الشمسي وإفساح المجال لمركبات الفضاء مثل المسبار الشمسي باركر، الذي يدرس نجمنا عن قرب حاليًا.

في حين أن الغرض من المنشأة المدارية كان علميًا بطبيعته، قال جيبسون، "كان لا يزال لدينا الكثير من المرح أثناء وجودنا على متن المحطة، بما في ذلك الطعام، فكان الطعام ممتازًا، تناولنا سمك فيليه، كان جيدًا للغاية، ولقد أحبنا جميعًا كعكات الزبدة، لكن كان لدينا كمية محدودة منها".