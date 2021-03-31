شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية الحصول على ميزة تصميم PowerPoint لإنشاء عروض احترافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد PowerPoint Designer ميزة موجودة في أحدث إصدار من Microsoft PowerPoint، حيث تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في اختيار تخطيطات وصور وتصميمات جذابة وذات صلة، وتظهر في جزء على الجانب الأيمن من الشاشة وتقدم اقتراحات باستمرار حول مظهر الشرائح.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، نرصد كيفية الحصول على مصمم PowerPoint، فتم دمج PowerPoint Designer في تطبيق Microsoft PowerPoint لسطح المكتب ولا يلزم تثبيته، فإنه متاح إذا كنت مشتركًا في Microsoft 365، ولكن إذا كان لديك إصدار مستقل من Microsoft PowerPoint، فلن يتوفر المصمم في تطبيق سطح المكتب.

كيفية تمكين الميزة:

1. في تطبيق PowerPoint لسطح المكتب، اضغط فوق "ملف"، ثم اضغط فوق "خيارات".

2. في مربع الحوار "خيارات PowerPoint"، تأكد من أنك في علامة التبويب "عام" ثم ابحث عن مصمم PowerPoint، واضغط فوق كلا من مربعي الاختيار لتمكين قدرة الميزة على تقديم اقتراحات.

3. اضغط على "موافق" لإغلاق نافذة "الخيارات".

4. إذا لم يكن جزء أفكار التصميم مفتوحًا، فاضغط فوق "تصميم" في الشريط ثم اضغط فوق "أفكار التصميم" في شريط التصميم، ويجب أن يظهر الجزء الآن.

ويمكنك أيضًا استخدام الميزة في مستعرض ويب على PowerPoint Online إذا كان لديك حساب Microsoft OneDrive أو حسابSharePoint Online

ويتوفر أيضًا في تطبيق الأجهزة المحمولة لأجهزة iPad والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد وأجهزة ويندوز اللوحية.