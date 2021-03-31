هيئة الأرصاد: طقس الثلاثاء مائل للبرودة.. والعظمى بالقاهرة 20 درجة

الشارقة - اميمة ياسر - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء، لطيفًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مائل للبرودة على السواحل الشمالية.

وستكون حالة الرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، معتدلة على جنوب سيناء والرياح نشطة، كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض من محافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة

والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة

ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة

وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة

وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة

أسوان العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة.