شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق PayPal يتيح للأمريكيين الدفع باستخدام Bitcoin و Ethereum والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تطبيق الدفع عبر الإنترنت PayPal أن الشركة ستطرح ميزة "Checkout with Crypto لدعم العملات المشفرة، حيث يمكن لعملاء الولايات المتحدة الأعتماد عليها كشكل من أشكال الدفع وفقا لموقع the verege.

وجاء ذلك بعد طرح قدرة المستخدمين في الولايات المتحدة على شراء وبيع العملات المشفرة مباشرة من حساباتهم في نوفمبر الماضي.

ويسمح "Checkout with Crypto" الجديد من PayPal للمستخدمين بتحويل Bitcoin أو Ethereum أو Litecoin أو Bitcoin Cash إلى دولارات أمريكية على الفور بدون رسوم المعاملة.

إذا لم يأخذ التاجر الدولار الأمريكى، يقوم PayPal أيضًا بتحويل هذه الدولارات إلى العملة المحلية بمعدلات التحويل القياسية التي يحددها PayPal.

وستظهر الميزة تلقائيًا في محفظة PayPal إذا كان لدى المستخدم "رصيد كافٍ من العملات المشفرة لتغطية عملية شراء مؤهلة"، وستتمكن من رؤية أرصدة التشفير الخاصة بك لكل نوع من العملات المعدنية في التطبيق.

ومع ذلك يمكنك استخدام نوع واحد فقط من العملات المشفرة لكل عملية شراء تقوم بها.

PayPal ليس تطبيق الدفع الأول الذي يقدم دعمًا للعملات المشفرة.

في عام 2018 ، أطلقت منافستها Square ، دعم Bitcoin على تطبيق Cash.

لكن إطلاق العملة المشفرة كشكل من أشكال الدفع يجعل PayPal محفظة رقمية رئيسية وبورصة عملات مشفرة، والتي يمكن أن تبسط استخدام العملة المشفرة كطريقة دفع أكثر شيوعًا.

كانت الشركة ثد ذكرت خلال يوم المستثمر الأسبوع الماضي أن لديها 377 مليون حساب نشط.