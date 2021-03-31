شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة جوجل تجرى ترقيات للاتجاهات فى خرائطها للمساعدة فى التنقل الداخلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن جوجل عن مجموعة من الميزات الجديدة المخطط لها لخرائط Google ، بما في ذلك أداة جديدة للمساعدة فى التنقل الداخلي واقتراحات لمسارات القيادة الصديقة للبيئة، ومع ذلك، لم يتم طرح الميزات التي تم الإعلان عنها اليوم دفعة واحدة؛ العديد منها غير متاح حتى الآن، وليس من الواضح متى سيكون بعضها متاحًا في بعض أنحاء العالم بحسب موقع the verege.

ويعد أبرزها هو أن Google تقدم اتجاهات الواقع المعزز Live View إلى المطارات ومحطات النقل والمراكز التجارية، تتيح لك اتجاهات العرض المباشر رفع هاتفك وتوجيه الكاميرا إلى العالم من حولك ورؤية الأسهم والرموز التي توجهك إلى المكان الذي تريد الذهاب إليه، وكانت تعمل سابقًا في الهواء الطلق فقط.

ولكن لم يتم نشر اتجاهات الواقع المعزز الداخلية هذه على نطاق واسع حتى الآن: فهي متوفرة فقط في بعض مراكز التسوق في شيكاغو ولونج آيلاند ولوس أنجلوس ونيوارك وسان فرانسيسكو وسان خوسيه وسياتل في الوقت الحالي.

وستطلق Google اتجاهات Live View الداخلية في محطات عبور ومطارات ومراكز تسوق محددة في طوكيو وزيورخ في الأشهر المقبلة، ومع ذلك، فإن المزيد من المدن "في الطريق" وفقا للشركة.

وتخطط Google أيضًا لتجديد الواجهة لاختيار طريقة النقل الخاصة بك للاتجاهات على Android و iOS، وفى الوقت الحالى، يتعين عليك التبديل بين علامات التبويب المختلفة لمعرفة المزيد من التفاصيل حول خيارات النقل المختلفة ولكن باستخدام هذه الواجهة الجديدة، ما عليك سوى التمرير عبر القائمة.

وتقول الشركة إن الخرائط ستتمكن حتى من تحديد أولويات الأوضاع التي تفضلها ووضع تلك التي تحظى بشعبية في مدن معينة (مترو الأنفاق في مدينة نيويورك، على سبيل المثال) في أعلى القائمة، من المقرر طرح هذه الواجهة الجديدة على مستوى العالم في الأشهر المقبلة.

وتضيف Google بالإضافة إلى واجهة الاتجاهات نوعًا جديدًا من مسارات القيادة التي تم تحسينها لتقليل استهلاك الوقود، إذا كان المسار الصديق للبيئة له نفس الوقت المقدر للوصول تقريبًا لأسرع طريق إلى موقع ما، فستتحول خرائط Google افتراضيًا إلى المسار الموفر للوقود على الرغم من أنه يمكنك تغيير ذلك في الإعدادات إذا كنت ترغب في ذلك.

وتخطط Google لإتاحة هذه المسارات الجديدة الموفرة للوقود على Android و iOS في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام وعلى مستوى العالم في وقت غير محدد في المستقبل.

الطرق الموفرة للوقود ليست التحديثات الوحيدة الصديقة للبيئة للخرائط:

تخطط Google أيضًا لتقديم تنبيهات تخبرك عندما تتنقل عبر مناطق منخفضة الانبعاثات والتي لا تسمح لبعض المركبات بمستويات معينة من انبعاثات للدخول.

وتقول Google إن هذه التنبيهات ستطلق في فرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة على Android و iOS في يونيو، ستحصل المزيد من البلدان على التنبيهات قريبًا، وفقًا لجوجل.