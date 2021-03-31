تكنولوجيا: هاتف vivo Y30g ينطلق بمعالج Helio P65 وقدرة بطارية 5000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت vivo النقاب اليوم عن هاتف vivo Y30g الذي ينطلق بمعالج Helio P65 وقدرة بطارية 5000 mAh وسعر 230 دولار.

ينطلق هاتف vivo Y30g بشاشة LCD بحجم 6.51 إنش، وجودة عرض HD بلس، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية الذي يضم مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما يأتي هاتف vivo Y30g برقاقة معالج Helio P65، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 11 وواجهة OriginOS، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD حتى سعة 1 تيرابايت.

أيضاً تأتي إعدادات الكاميرة المزدوجة بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، كما تتضمن الإعدادات فلاش.

ويأتي الهاتف بمستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، ومدخل 3.5مم للسماعات، كما يأتي الهاتف بقدرة بطارية 5000 mAh، ويدعم الشحن عبر منفذ microUSB بقدرة 18W، ومن المقرر أن يتوفر هاتف vivo Y30g بألوان الأسود، الأبيض وأيضاً الأزرق، وينطلق للأسواق بسعر 230 دولار.

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