تكنولوجيا: هاتف Oppo A54 ينطلق بقدرة بطارية 5000 mAh ومعالج Helio P35

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Oppo رسمياً اليوم عن هاتف Oppo A54 الذي ينطلق بقدرة بطارية 5000 mAh ومعالج Helio P35، كما يتوفر بسعر 185 دولار.

يتميز هاتف Oppo A54 بشاشة LCD بحجم 6.51 إنش، وجودة عرض HD بلس، ومعدل تحديث 60Hz، كما تضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية مع مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل.

أيضاً يضم هاتف Oppo A54 إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل يدعم أحدهم تصوير macro، بينما يدعم الأخر تصوير macro.

كما يأتي هاتف Oppo A54 بواجهة ColorOS 7.2، ونظام تشغيل Android 10، أيضاً يدعم الهاتف معايير IPX4 لمقاومة رذاذ الماء، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 18W، ومنفذ USB-C، ومدخل 3.5مم للسماعات.

وينطلق هاتف Oppo A54 باثنان من الألوان هما الأسود والأزرق، ويتوفر الهاتف للبيع في الأول من أبريل بسعر 185 دولار.

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