KIA EV6 .. سيارة كهربائية صغيرة بأحلام كبيرة

دبي - يزن راشد - بعد أن أمضت الشهر الماضي في التشويق لسيارتها الكهربائية الجديدة، The Kia EV6 GT.

Engineered for emotional performance.

Unprecedented levels of performance combined with a distinctive design to inspire every journey.#Kia #MovementThatInspires #KiaEV6#EV6 #Movement #Inspiration pic.twitter.com/W3agiiavZO — Kia Worldwide (@Kia_Worldwide) March 30, 2021 شركة كيا الكثير مما يجب معرفته عن EV6.

ومن المقرر طرح السيارة EV6 في أسواق عالمية مختارة في النصف الثاني من هذا العام، بما في ذلك أمريكا الشمالية، وهي أول سيارة كيا يتم تصنيعها لتكون كهربائية من الألف إلى الياء.

وكانت سيارة الدفع الرباعي Niro EV ذات النجاح المتواضع سيارة تعمل بالغاز تم تعديلها لتعمل على البطاريات.

ومع ذلك، فإن EV6 مبنية على ما تستخدمه كيا لتشغيل ست سيارات كهربائية مستقبلية.

ويتم استخدام المنصة المسماة E-GMP نفسها بواسطة الشركة الأم هيونداي لتشغيل Ioniq 5 EV وغيرها من المركبات الكهربائية المستقبلية أيضًا.

ويعني هذا أن EV6 هي سيارة مهمة جدًا لكيا، لذلك حرصت الشركة على أن تكون مليئة بالميزات الجذابة والتقنيات الرائدة.

وتتاح EV6 بتكوينات الدفع الخلفي والدفع الرباعي، وتجهزها كيا بالحزمة القياسية 58 كيلو واط أو الحزمة الطويلة المدى 77.4 كيلو واط.

وتقول كيا: إن سيارة EV6 ذات الدفع الخلفي مع الحزمة الطويلة المدى يمكن أن تقطع 510 كيلومترات بناءً على معيار اختبار WLTP الأوروبي.

وتستخدم منصة E-GMP حزم بطاريات 800 فولط، مما يجعل من الممكن شحن EV6 من 10 في المئة إلى 80 في المئة في 18 دقيقة فقط.

ويعد إصدار GT للدفع الرباعي من EV6 هو أعلى المواصفات، ولا يأتي إلا مع الحزمة الطويلة المدى، ويستخدم محركين لإنتاج 430 كيلو واط، أو ما يقرب من 576 حصانًا، ويمكن أن ينتقل من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 3.5 ثانية فقط.

وتتميز EV6 أيضًا بوحدة تحكم الشحن المتكاملة ICCU التي تسمح بالشحن الثنائي الاتجاه، مثل Hyundai Ioniq 5، مما يعني أنه يمكن للمركبة أن تستمد الكهرباء من الشبكة وكذلك تعمل كمصدر طاقة لتوصيل ما يصل إلى 3.6 كيلو واط إلى الأجهزة الأخرى.

ولا تستخدم EV6 الغاز لتوليد هذه الطاقة، وتقول كيا: إن EV6 يمكنها أيضًا سحب ما يصل إلى 1600 كيلوجرام طالما أن البطارية ممتلئة بنسبة تزيد عن 35 في المئة أيضًا.

وتستخدم EV6 عددًا من ميزات استرداد الطاقة، مثل المضخة الحرارية العالية الكفاءة التي تزيل الطاقة الزائدة من نظام التبريد، بحيث تحتفظ السيارة بنسبة 80 في المئة من مداها القياسي حتى عندما تنخفض درجات الحرارة الخارجية إلى ما دون درجة التجمد.

وتوفر EV6 أيضًا نظام كبح متجدد متقدم من ست مستويات، ويمكن للسائقين تحديد مدى قوة جمع النظام للطاقة الحركية باستخدام مبدلات الحركة المثبتة خلف عجلة القيادة.

وعند ضبط النظام على الحد الأقصى، الذي يطلق عليه وضع i-PEDAL، يمكن تشغيل EV6 دون أن تلمس الفرامل أبدًا، ويؤدي ترك دواسة الوقود إلى إبطاء السيارة بلطف حتى تتوقف.

وهناك شاشتان منحنيتان بقياس 12 إنشًا تقعان داخل هيكل يرتفع من لوحة القيادة ضمن المقصورة الداخلية مصممتان لتقليل الانعكاسات والوهج، أحدهما أمام السائق والآخر للأغراض الترفيهية.

كما هناك أيضًا شاشة عرض للواقع المعزز في مجال رؤية السائق تعرض معلومات، مثل: سرعة السيارة واتجاهات الملاحة والتنبيهات من ADAS.

وتعد كيا بأن هذا سيكون قابلاً للتحديث عبر الهواء، وهناك ميزات مساعدة متقدمة للسائق، ويشتمل نظام ADAS من EV6 على ميزة جديدة للمساعدة على الخروج الآمن، التي تحذرك من حركة المرور القادمة عند الخروج من السيارة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن نظام المساعدة الذكية عن بعد لركن السيارة سوف يسحب السيارة داخل وخارج الأماكن حتى لو لم تكن خلف عجلة القيادة، ومساعد القيادة على الطريق السريع 2، الذي يحافظ على سرعة السيارة بسرعة محددة ويضمن أيضًا بقائها في منتصف ممرها.

ولا توجد أي معلومات حتى الآن حول تسعير التكوينات المختلفة.