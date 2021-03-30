IBM تطلق شهادة مطور أجهزة الحاسب الكمومية

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة IBM عن إطلاق أول شهادة مطور لبرمجة أجهزة الحاسب الكمومية، وفي حين أن الحوسبة الكمومية قد لا تزال في مهدها، فإن معظم الخبراء في الصناعة يوضحون أن الوقت قد حان لتعلم المفاهيم الأساسية.

وبالرغم من قلة ما هو بديهي فيما يتعلق بأجهزة الحوسبة الكمومية، فإن أدوات البرامج الفعلية التي يطورها معظم اللاعبين في الصناعة اليوم يجب أن تكون مألوفة إلى حد ما لأي مطور تقريبًا.

وليس من المستغرب أن تركز IBM Quantum Developer Certification، كما يطلق عليها رسميًا، على أدوات البرامج الخاصة بشركة IBM وخاصة Qiskit، وهو إطار عمل مفتوح المصدر للحوسبة الكمية يوفر أدوات لإنشاء ومعالجة البرامج الكمومية وتشغيلها.

وأثبت Qiskit أنه يتمتع بشعبية كبيرة مع أكثر من 600000 عملية تثبيت، وعندما استضافت IBM Quantum وفريق Qiskit مدرسة صيفية كمومية العام الماضي، شارك ما يقرب من 5000 مطور.

وعلاوة على معرفة أساسيات Qiskit (التفكير في تحديد وتنفيذ الدوائر الكمومية)، يحتاج المطورون أيضًا إلى تعلم بعض أساسيات الحوسبة الكمومية نفسها.

وبعد أن تمتلك معرفة حول مجالات Bloch ومصفوفات Pauli وحالات Bell، ستكون في وضع يسمح لك بإجراء اختبار الشهادة، الذي يتم إدارته عبر منصة Pearson VUE.

وقال (ابي اسفاو) Abe Asfaw، المسؤول العالمي للتعليم الكمي والعلوم المفتوحة في IBM: إن هذه ليست سوى أول سلسلة من الشهادات الكمية المخطط لها.

وأضاف: ما أنشأناه هو شهادة مطور متعددة المستويات، ونصدر من خلال هذا الإعلان المستوى الأول.

ويجعل هذا المستوى المطورين يتعرفون على كيفية العمل مع الدوائر الكمومية، وكيفية استخدم Qiskit لبناء دائرة كمومية، وكيفية تشغيلها عبر جهاز حاسب كمومي، وكيفية النظر إلى النتائج، وكيفية تفسر النتائج.

ويمهد هذا الطريق للسلسلة التالية من الشهادات التي تعمل IBM على تطويرها، التي يتم إرفاقها بعد ذلك بحالات الاستخدام التي يتم استكشافها في الكيمياء والتمويل.

وأكد اسفاو أن IBM ركزت على تثقيف المطورين حول الحوسبة الكمومية لفترة طويلة الآن، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الأمر يستغرق بعض الوقت لتطوير المهارات من أجل بناء الدوائر الكمية.

كما أشار إلى أن Qiskit قد دمج الكثير من الأدوات التي يحتاجها المطور للعمل على مستوى الدائرة وعلى مستوى التطبيق.

وقال Asfaw: الفكرة هي تسهيل الأمر على أي شخص يقوم بالتطوير حاليًا ليكون قادرًا على تشغيل هذه الأدوات ودمج الحوسبة الكمومية في سير العمل.

وتساعد شركة IBM في كثير من الأحيان مطوري المهارات (من الشركات الشريكة لها) المهتمين بالحوسبة الكمية.

ومع برنامج الشهادات الجديد، يمكن للمطورين الآن إظهار مهاراتهم رسميًا وإظهار أنهم في وضع يسمح لهم باستخدام الحوسبة الكمومية في سير عملهم.

وتستعد الحوسبة الكمومية لتغيير الطريقة التي نحل بها مشاكل الحاسب الصعبة، وقد ازداد الاهتمام العالمي بها في السنوات القليلة الماضية.

وتوقع أحد تقارير أبحاث السوق أن الحوسبة الكمومية ستكون صناعة بقيمة 65 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يؤدي إلى وجود وظائف كمومية جديدة أيضًا.