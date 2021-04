مطورة Pokémon GO تشوق لنظاراتها للواقع المعزز

دبي - يزن راشد - Exciting to see the progress we’re making to enable new kinds of devices that leverage our platform... pic.twitter.com/yYglk4q89G — John Hanke (@johnhanke) March 29, 2021 الرئيس التنفيذي لشركة Niantic – المطورة للعبة الواقع المعزز Pokémon GO – صورة تشويقية لما يمكن أن يكون نظارة جديدة قادمة للواقع المعزز، حيث تقوم الشركة بدفع أكثر قوة نحو الواقع المعزز.

وقال (جون هانكي) John Hanke، الرئيس التنفيذي للشركة، في النص المصاحب لصورة ذراع النظارة الذي يحمل اسم Niantic باللون البرتقالي اللامع: من المثير رؤية التقدم الذي نحققه لتمكين أنواع جديدة من الأجهزة التي تعزز منصتنا.

وتستثمر شركة Niantic بشكل نشط إلى حد ما في مساحة أجهزة الواقع المعزز، لذلك هناك احتمال أن تكون قد أبرمت شراكة ترويجية مع شركة ناشئة في مشروع ما، لكن هذه الصورة التشويقية تجعلها تبدو وكأنها تعرض جهازًا يحمل علامتها التجارية.

وهناك أيضًا احتمال أن يكون هذا منتجًا في فئة النظارات الذكية لا يتضمن شاشة عرض، لكنه يركز على بناء وظائف الصوت أو الكاميرا في زوج من النظارات.

وأعلنت شركة Niantic سابقًا أنها تعمل مع شركة كوالكوم للمساعدة في تحديد تصميمها المرجعي لمنصة أجهزة XR.

والجدير بالذكر أن الإعلان التشويقي عبر منصة تويتر يتبع أيضًا إعلان Niantic لقائمة الوظائف لرئيس هندسة AR OS.

وتنص القائمة على ما يلي: نحن في مهمة طموحة لتحويل العالم إلى لوحة واقع معزز يمكن للألعاب والتطبيقات الأخرى الرسم فوقها، ويتم تحقيق هذا المستقبل بالكامل من خلال شاشات AR المثبتة على الرأس HMD.

وتضيف :يبحث فريق الهندسة في Niantic عن قائد ملهم للإشراف على الاتجاه الهندسي للمساعدة في بناء نظام تشغيل واقع معزز لشاشات الواقع المعزز المثبتة على الرأس HMD وتمكين التطبيقات للملايين من لاعبي Niantic.

وتصل الصورة وسط موجة من النشاط للشركة، حيث أعلنت في الأسبوع الماضي عن لعبة واقع معزز تعتمد على Pikmin، وهو تعاون آخر مع شركة نينتندو بعد النجاح الكبير للعبة Pokémon GO.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، عرضت نسخة إثبات المفهوم من Pokémon GO العاملة عبر HoloLens 2 من شركة مايكروسوفت.

وظلت منصة الواقع المعزز الخاصة بشركة Niantic في طي الكتمان في معظم الأحيان، حيث يبدو أن الشركة تنتظر لحظة أكثر نشاطًا في تطوير الواقع المعزز لإحداث دفعة كبيرة.

وقد يتم تحديد جزء من هذا النشاط في نهاية المطاف من خلال نظام بيئي لأجهزة الواقع المعزز الأوسع.